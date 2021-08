Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : à l'équilibre, très faibles volumes d'échanges information fournie par Cercle Finance • 24/08/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Après avoir ouvert à la hausse et gagné jusqu'à près de 0,4%, la Bourse de Paris a cédé du terrain et renoue désormais avec son point d'équilibre, autour des 6680 points. Si l'indice parisien a chuté de 4% la semaine passée, il a su inverser la tendance hier avec un gain de presque 0,9% certes bien aidé par des rachats à bon compte sur les valeurs du luxe qui avaient plombé la tendance la semaine dernière. Si le rebond se confirmait au-delà du seuil des 6650 points, le marché parisien semblerait pouvoir reprendre sa tendance haussière de moyen terme. A en croire les analystes techniques de Kiplink, les prochains objectifs du CAC se situent dorénavant à 6735 et 6760 points, un niveau qu'ils jugent 'idéal' pour maintenir les indicateurs techniques en mode haussier. A contrario, un retracement des supports majeurs, à 6575 et 6550 points, risqueraient - d'après les chartistes - d'entraîner une accélération baissière plus marquée. Les volumes d'échanges devraient malgré tout rester limités en cette séance de fin d'été, l'activité enregistrée hier ayant représenté quasiment la moitié de celle de la séance de correction de jeudi (-2,4%). La séance pourrait néanmoins s'animer dans l'après-midi avec la publication des ventes de logements neufs aux Etats-Unis. Face à la vigueur de la demande et à la faiblesse des biens disponibles, les agents immobiliers américains ont été contraints de limiter les ventes de maisons neuves au cours des derniers mois, ce qui maintient les prix à un niveau élevé Le marché a pu prendre connaissance de la deuxième estimation du PIB allemand de deuxième trimestre: Destatis fait état d'un rebond de 1,6% du PIB allemand au deuxième trimestre 2021, en données ajustées de prix et de variations saisonnières et calendaires, à comparer à une hausse de 1,5% annoncée en estimation préliminaire fin juillet. Les rares investisseurs présents devraient toutefois se montrer prudents face aux craintes entourant la croissance économique mondiale et à la propagation du variant Delta. La semaine dernière, les économistes de BofA ont revu à la baisse leur prévision de croissance pour les Etats-Unis en 2021, ne tablant plus que sur une hausse de l'activité de 5,9% cette année, contre +6,2% précédemment. Sur le front des valeurs hexagonales, AB Science annonce avoir reçu la première autorisation de reprise des inclusions dans l'étude de phase 3 confirmatoire du masitinib (AB19001) dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA), autorisation émanant de l'agence de la Norvège.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.16%