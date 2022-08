Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40: à l'équilibre avant de nouvelles statistiques information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 10:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre, autour des 6.530 points, au lendemain d'une journée qui a vu l'indice parisien céder près de 1%, mettent un terme au 'rally' estival qui portait le CAC depuis début juillet.



Les marchés se sont repliés de chaque côté de l'Atlantique après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale montrant que les responsables monétaires de la Fed semblent surtout penser que de nouvelles hausses de taux sont justifiées pour étouffer l'inflation.



La perspective de ces prochaines hausse de taux semblent avoir douché l'optimisme des investisseurs, optimisme qui avait déjà été mis à mal plus tôt dans la journée par des indicateurs économiques peu réjouissants et une résurgence des inquiétudes concernant la santé du secteur de la distribution au vu des résultats très décevants de Target



Sur le marché obligataire, les rendements des Treasuries sont, eux, repartis à la hausse en réaction à la publication des minutes de la Fed, les taux à 10 ans se tendant de huit points de base à 2,89%.



De nouvelles données vont permettre aujourd'hui aux acteurs de marché d'affiner leur diagnostic sur l'économie.



Aux Etats-Unis sont prévus les chiffres des inscriptions aux allocations chômage, l'indice de la Fed de Philadelphie, les ventes de logements anciens juillet, ainsi que les indicateurs avancés du Conference Board.



Les chiffres des prix à la consommation pour le mois de juillet en zone euro apporteront quant à eux de précieux enseignements sur l'évolution de l'inflation dans la région, la thématique de choix du moment.



Dans l'actualité des valeurs, Valneva annonce que le Département américain de la défense (DoD) a décidé de ne pas exercer la deuxième option annuelle du contrat pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise (EJ) Ixiaro, jugeant ses stocks suffisants pour ses besoins actuels.



Parrot indique avoir conclu un accord avec AeroVironment, concernant la cession de sa participation de 47,2% dans Planck Aerosystems, une société basée à San Diego (Californie) dans laquelle Parrot avait initialement investi en 2016.



Onxeo fait savoir0 que son assemblée générale mixte a adopté l'ensemble des résolutions présentées par son conseil d'administration, dont le retrait des actions de la cote sur le marché Nasdaq First North de Copenhague.





