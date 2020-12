Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : à l'équilibre après l'indice Ifo en Allemagne Cercle Finance • 18/12/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance à l'équilibre vendredi matin, les opérateurs de marché préférant rester prudents avant la publication de nouveaux indicateurs sur l'économie aux Etats-Unis. L'indice CAC 40 reste proche des 5550 points. Les investisseurs ont pris connaissance de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne. Le climat des affaires se redresse en Allemagne en décembre, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 92,1 à comparer à 90,9 pour le mois en précédent (révisé d'une première estimation de 90,7). 'L'industrie poursuit son redressement à vive allure, mais les services sont plus hésitants du fait de l'épidémie', explique un analyste. Sera également surveillé, cet après-midi aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés du Conference Board, attendu en hausse de 0,4% ce mois-ci après une progression de 0,7% en novembre. Les marchés d'actions américains ont aligné une nouvelle série de records hier soir, dopés par la perspective d'une prochaine intervention du Congrès visant à soutenir l'économie. A Paris, le CAC 40 enchaîne pour sa part les séances décevantes depuis une semaine, visiblement pris au piège dans un corridor allant de 5520 à 5555 points. 'D'un point de vue graphique, l'indice CAC 40 fait face à une importante zone de résistance à 5650/5700 points', expliquent les chartistes de Kiplink Finance. Le salut pourrait peut-être venir d'un déblocage des négociations autour du Brexit. Dans un communiqué publié hier soir, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, évoque des 'progrès significatifs', mais aussi la persistance de 'différences importances' sur des sujets comme la pêche. Autre bonne nouvelle pour les marchés, la FDA américaine a décidé hier d'approuver la commercialisation du vaccin de Moderna contre le Covid-19, ouvrant la voie à une campagne de vaccination massive et à un 'retour à la normale' de l'activité économique dès 2021. A Paris, Vivendi annonce que le consortium mené par Tencent a décidé d'exercer son option afin d'acquérir 10% supplémentaires d'Universal Music Group (UMG) le 17 décembre sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100% du capital d'UMG. Eurazeo Capital annonce la réalisation de son investissement dans Questel, aux côtés de IK Investment Partners, Raise Investissement et l'équipe de management. L'opération porte sur 100% du capital de Questel, éditeur de logiciels SaaS et plateforme de services automatisés dédiés aux brevets et aux marques. Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 16 euros sur EDF, après un relèvement d'objectif d'EBITDA qui 'devrait se traduire par un nouveau cycle de relèvement de BPA et être pris très positivement', selon lui.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.05%