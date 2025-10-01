 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 921,63
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

CAC40: à l'équilibre après l'entrée en vigueur du shutdown
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 11:10

Le CAC 40 débute la séance à l'équilibre vers 7900Prs alors que faute d'accord budgétaire, la fermeture partielle des administrations fédérales ('shutdown') vient d'entrer en vigueur aux Etats-Unis.

'Même si historiquement les shutdowns n'ont eu qu'un effet limité sur les marchés financiers et l'économie, cela reste un risque à surveiller', estime néanmoins Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

Le professionnel rappelle en effet que les indices américains évoluent à des niveaux de valorisation très élevés, intégrant selon lui 'la perfection (économie résiliente, baisse des taux de la Fed, croissance soutenue des bénéfices des entreprises, etc)'.

'Or une fermeture des services fédéraux, même partielle, n'est jamais une situation anodine', prévient-il, soulignant notamment qu'elle concerne des centaines de milliers de fonctionnaires et peut retarder la publication de chiffres importants.

De nombreux indicateurs, dont les indices PMI pour le secteur manufacturier, ainsi qu'une estimation rapide de l'inflation dans la zone euro pour le mois de septembre ont été publiés.

En repli de 50,7 en août à 49,8 le mois dernier, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est retombé en zone de contraction en septembre, la contraction n'ayant toutefois été que marginale.

Fléchissant de 50,4 en août à 48,2 en septembre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, s'est replié sous la barre du 50 signalant ainsi une détérioration modérée de la conjoncture du secteur.

Le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs devraient se montrer attentifs, cet après-midi, à l'enquête ADP sur l'emploi privé, puis aux indices PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain pour le mois écoulé.

Dans l'actualité des valeurs à Paris, TotalEnergies indique céder ses participations dans les champs West Ekofisk, Albuskjell et Tommeliten Gamma, en Norvège, des champs matures et faisant l'objet d'un projet de redéveloppement.

Crédit Agricole, après avoir reçu toutes les autorisations nécessaires, annonce le lancement d'un programme de rachat de jusqu'à 22 886 191 actions, pour compenser l'effet dilutif de son augmentation de capital 2025 réservée aux salariés.

Capgemini annonce avoir acquis 100% du capital de SEIMAF, groupe d'ingénierie industrielle et de conseil technique opérant dans les secteurs de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et spécialisé dans le nucléaire.


Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège de Mediobanca à Milan, en Italie
    Vers un tandem Vittorio Grilli/ Alessandro Melzi d'Eril à la tête de Mediobanca, selon des sources
    information fournie par Reuters 01.10.2025 12:04 

    La banque italienne Monte dei Paschi di Siena devrait nommer Vittorio Grilli, ancien ministre italien des Finances et actuel président de la banque de financement et d'investissement de JPMorgan en Europe au Moyen-Orient et en Afrique, au poste de président de ... Lire la suite

  • Le président américain Trump annonce un accord avec Pfizer
    Les "pharma" grimpent en Europe après l'accord USA-Pfizer
    information fournie par Reuters 01.10.2025 12:02 

    Les actions européennes du secteur pharmaceutique bondissent mercredi, dans le sillage de Wall Street, après que le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme ... Lire la suite

  • Tennis: National Bank Open
    Tennis: Monfils prendra sa retraite au terme de la saison 2026
    information fournie par Reuters 01.10.2025 11:52 

    PARIS - Le tennisman français Gaël Monfils a annoncé mercredi qu'il prendrait sa retraite sportive à l'issue de la saison 2026. "Aujourd'hui, après avoir fêté mon 39e anniversaire il y a tout juste un mois, je tiens à vous annoncer que l'année à venir sera ma dernière ... Lire la suite

  • La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se penchera jeudi matin sur l'appel formé par la défense du policier renvoyé en cour d'assises pour le meurtre de Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre ( AFP / Bertrand GUAY )
    Nahel: l'appel du policier accusé de meurtre examiné jeudi
    information fournie par AFP 01.10.2025 11:43 

    La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles se penchera jeudi matin sur l'appel formé par la défense du policier renvoyé en cour d'assises pour le meurtre de Nahel Merzouk, le 27 juin 2023 à Nanterre, a indiqué le parquet général à l'AFP. L'adolescent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank