CAC40 :à l'arrêt complet alors que WStreet continue à grimper Cercle Finance • 18/12/2019 à 16:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (5.967) stagne entre -0,1% et +0,1% depuis l'ouverture, dans la continuité de la pause observée la veille. La publication de l'indice allemand Ifo, en hausse de +1,2Pts à 96,3 (bien mieux que les 95,5 attendus) n'a pas redonné le moindre tonus à la bourse de Francfort (-0,4% à 13.230). Et pourtant, les 3 principaux indices US nous offrent un 5ème carton plein de records absolus consécutif (soit en séance, soit en clôture) dans un lent mais inexorable mouvement haussier qui se perpétue depuis 11 semaines. C'est un scénario idéal à 48H de la séance des '4 sorcières': tous les calls, tous les contrats à terme vont expirer au plus haut et consacrer la meilleure année boursière depuis 2013. 'D'un point de vue plus technique, l'indice CAC 40 se trouve naturellement en zone de sur-achat. Un prolongement de la séquence de stabilisation sur la large zone de neutralité entre 5.955 et 5.995 points devrait assoir l'indice CAC 40 sur le sommet de son canal haussier puis, éventuellement poursuivre sa progression aux limites des 6.005 et 6.050 points, le tout dans un contexte d'habillage de bilan et à l'approche de la dernière séance des 4 sorcières de l'année', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Les investisseurs peinent à trouver de nouvelles raisons de prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis le début de l'année, qui a fait gagner plus de 26% au CAC 40. 'Nous attendons toujours de nouveaux signes concrets permettant d'affirmer que les États-Unis et la Chine avancent effectivement pour finaliser leur protocole d'accord', explique-t-on chez Danske Bank. Du côté des changes, l'euro en léger repli à 1,1130 dollar. Le Brent stagne complètement à 65,8 dollars, au contact du sommet de son canal ascendant. Dans l'actualité des valeurs, la principale information de la matinée c'est bien sûr l'annonce par Peugeot SA (+1,6%) et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) d'un accord de fusion 'engageant' qui donnera naissance au 4e constructeur automobile mondial, avec 8,7 millions de véhicules vendus à l'année, et un CA consolidé proche de 170 milliards d'euros. L'équipementier technologique Lacroix Group a pour sa part publié au titre de son exercice 2018-19 un résultat net part du groupe de 10,6 millions d'euros, en hausse de 29%, et une marge opérationnelle courante de 4,3% en hausse de près d'un point.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.15%