CAC40 : à 1% de ses sommets, cascade de records à W-Street

(CercleFinance.com) - La correction boursière liée au coronavirus était effacée depuis 48H à Wall Street, c'est maintenant le cas également à Paris, avec une hausse de près de 0,9% qui propulse le CAC40 vers 6.038Pts, à 1% de son record absolu du 17 janvier. Les places européennes gagnent +0,7% (l'Euro-Stoxx50 renoue avec les 3.800Pts, à 3.805), bien aidées par les indices US qui ont battu comme prévu leurs records absolus dès les 1ers échanges mais ces gains semblent un peu fragiles (+0,3% pour le Dow Jones et le S&P, +0,6% sur le Nasdaq qui re-test son zénith des 9.570Pts et s'achemine vers un 3ème record consécutif de clôture. Ces indices ont donc inscrit de nouveaux records absolus : le 2ème consécutif pour le S&P500 à 3.351,5, et le 1er depuis le 22 janvier pour le Dow Jones à 29.406,4Pts (c'est vraiment 'à la marge' pour ces 2 indices). Le Bourse de Paris aligne une 4ème séance consécutive de hausse à la faveur d'un apaisement des craintes liées au coronavirus (le nombre de nouveaux cas serait en recul ce jeudi, en revanche la hausse du taux de décès progresse parmi les 28.000 personnes contaminées). Mais ce que les investisseurs veulent surtout retenir, c'est l'annonce ce matin par Pékin de l'allègement des droits de douane sur 75Mds$ de produits importés des Etats Unis (de 15 à 7,5%), ce qui figurait dans les étapes de l'accord de 'phase-1'. Les actions ne sont pas les seules à traduire un 'soulagement' puisque le pétrole avait repris +3% mercredi, avant de recéder -1,3% ce jeudi, à 58,8$ à Londres, il se stabilise vers 50,8$ sur le NYMEX... et le récent mouvement de repli vers les valeurs refuges semblent bien terminé: les T-Bonds US voient leur rendement continuer de se dégrader, à 1,662% contre 1,648% la veille. Côté chiffres 'macro', il n'y a pas que du bon aujourd'hui en zone Euro: après une baisse de 0,8% en novembre 2019 (chiffre révisé par rapport à -1,3% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 2,1% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis. Aux Etats Unis, la productivité de la main d'oeuvre non-agricole a augmenté de 1,4% en rythme annualisé au dernier trimestre 2019, selon la première estimation du Département du Travail (score conforme au consensus des économistes). Si le nombre d'heures travaillées a affiché une augmentation de 1,1%, la production a progressé de 2,5%. Les coûts unitaires salariaux - qui mesurent l'évolution du coût du travail - se sont pour leur part accrus de 1,4%, soit 0,5 point de plus qu'anticipé. Le Département américain du Travail a dénombré seulement 202.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, soit une baisse surprise de 15.000 par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé, de 216.000 à 217.000, alors que le consensus tablait sur 215.000 inscriptions). Du côté des changes, l'euro s'enfonce de -0,2% à 1,0980/Dollar: c'est un nouveau plancher annuel et le repli de l'Euro risque de se poursuivre vers les 1,08/$. Dans l'actualité des valeurs, rebond de valeurs mal aimées en 2019 et début 2020 avec Publicis +2%, puis Renault (+3,3%) et Sanofi (+4,15%). Dassault Systèmes (-0,9%) publie au titre de son exercice 2019 un BNPA non-IFRS dilué en croissance de 17% à 3,65 euros (+13% à taux de change constants) et une marge opérationnelle non-IFRS de 32% contre 31,9% pour l'année 2018. Société Générale dévoile au titre de l'année passée un résultat net part du groupe en baisse de 21,2% à 3,25 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en contraction de 4,6% à 7,26 milliards. OL Groupe annonce ce matin qu'Emirates deviendra le sponsor principal du maillot de l'Olympique lyonnais, et ce à partir de la saison 2020/2021. Ce partenariat entre la compagnie aérienne et le club qui possède l'un des meilleurs palmarès du football français a été signé pour 5 ans.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.36%