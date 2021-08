Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : 9 sur 10 à la hausse, 4 records sur 5, +1,1% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 18:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit un peu son avance (+0,2% à 6.893, soit un peu moins de +1,1% en hebdo) mais inscrit bien un 4/5 à la hausse cette semaine et un 9/10 en 2 semaines, dont 9 records annuels en 10 séances pour le CAC 'PX1' (à 6.913, soit 30Pts de moins que le 4 septembre 2000) et 9 record absolus pour le CAC40 'GR' à 19.605. Depuis le début de l'année, l'indice vedette de la place parisienne affiche désormais un gain de l'ordre de +24,5% (PX1) et de +27,5% pour le CAC 'GR'. La trajectoire des marchés d'actions demeure irrésistiblement haussière (+0,2% en moyenne) et le DAX30 (+0,25%) a pulvérisé lui aussi un record absolu à 16.030Pts, l'Euro-Stoxx50 à 4.240 A Wall Street, le Dow Jones (stable à 18H) et le S&P 500 (+0,1%) inscrivent également de nouveaux record: le 'Dow' se hisse vers 35.610 et le 'S&P' vers 4.468Pts. Le Nasdaq ressort lui aussi inchangé, il se débat pour finir la semaine en positif (il affiche un score nul sur 5 séances, et pas de record à la clé cette semaine). Les 'chiffres du jour' ne remettront pas en cause la mécanique haussière de Wall Street : les taux se détendent fortement depuis 16H (-4,7Pts à 1,3200%) après la publication d'une chute aussi brutale qu'inattendue de la confiance des consommateurs américains. Le baromètre mensuel plonge de -11Pts d'un coup au mois d'août, de 81,2 vers 70,2: le consensus tablait sur un niveau inchangé de 81,2. Autre indicateur en chute libre : 32% des consommateurs pensent désormais que l'économie US va s'améliorer contre 45% en juillet 50% en Juin. Enfin, les anticipations d'inflation à 1 an reculent marginalement de 4,7% vers 4,6% mais elles ont nettement progressé sur 5 ans, à 3% contre 2,8%... le transitoire risque de durer un peu. L'autre chiffre publié 90 minutes auparavant fut accueilli sans émotion: les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,3% en juillet par rapport au mois précédent, une progression inférieure au consensus. Hors produits pétroliers, ils sont même restés stables d'un mois sur l'autre selon le Département du Travail. De leur côté, les prix américains à l'exportation ont progressé de 1,3% le mois dernier (+1,6% hors produits agricoles). Par rapport à juillet 2020, les prix à l'importation et à l'exportation ont grimpé respectivement de 10,2% et de 17,2%... mais qui s'en soucie ? Sur le front des changes, le Dollar subit un lourd pullback de -0,5% vers 1,1790, lié à la soudaine baisse de rémunération du $ dace à des OAT au rendement inchangé de -0,1300% tandis que les Bunds affichent -0,7Pt à -0,4670% (au plus bas depuis mars). En France, plusieurs statistiquessont parues ce matin, elles ont reçu un accueil soit indifférent, soit favorable : l'Insee indique que sur un an, la hausse des prix à la consommation en France a ralenti à 1,2% au mois de juillet, après +1,5% en juin. En séquentiel et hors variations saisonnières, les prix augmentent de 0,4%, après +0,2% en juin. Le ralentissement de l'inflation annuelle résulte du repli des prix des produits manufacturés (-1,1% après +0,7%), en lien avec le décalage des soldes d'été, du ralentissement des prix des services (+0,6% après +0,8%) et du tabac (+5,1% après +5,3%). Par ailleurs, au deuxième trimestre 2021, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millions de personnes en France (hors Mayotte), en baisse de 16.000 personnes sur le trimestre, selon les résultats de l'enquête de l'emploi de l'Insee. Dans l'actualité des valeurs, Ipsen cède près de 12,7% après l'annonce du retrait de sa demande d'approbation pour le palovarotène initiée auprès de la FDA en mai dernier, et son intention d'en soumettre une nouvelle après des analyses de données complémentaires. Inversement, Eramet avec +6% pulvérise un nouveau record annuel à 76,5E. Vinci (stable à 91E) annonce que l'aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, a enregistré une baisse de 92,4% du trafic passagers sur les 6 premiers mois de l'année. Dans ce contexte, l'aéroport enregistre une perte après impôts de 244,6 M£, après une perte de 321 M£ au 1er semestre 2020. Enfin, Walmart a annoncé dans la soirée d'hier avoir confié à Publicis un contrat portant sur la planification et l'achat de ses espaces médias aux Etats-Unis.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.20%