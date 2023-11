Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : 8ème séance de quasi stagnation, 4ème hausse hebdo information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 16:04









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,1%) aligne sa 8ème séance de quasi stagnation, avec des écarts systématiquement inférieurs à 0,5% à la clôture.

Il n'y a plus de volatilité depuis 10 jours, mais que dire des volumes cette semaine avec des échanges dignes d'une place boursière de 3ème zone : 730MnsE échangé en 7 heures de cotations ce vendredi.



Après une journée atone jeudi, la tendance s'avère tout aussi calme aujourd'hui: il est vrai que la réouverture de Wall Street sur une note indécise (avec +0,15% sur le Dow Jones et -0,15% sur le Nasdaq) n'est pas très inspirante.



Les marchés américains n'ont rouvert que pour une séance écourtée en ce 'Black Friday', journée qui lance le coup d'envoi de la frénésie commerciale des fêtes de fin d'année.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 gagne à ce stade 0,6%, toujours bien ancré au-dessus de sa résistance majeure des 7.250 points, tandis que l'indice Euro STOXX 50 (stable) progresse d'environ 0,5% depuis lundi matin.



Les chartistes de Kiplink Finance, qui évoquent une configuration haussière 'techniquement parfaite', estiment que la résistance du CAC lui permet d'envisager un dépassement rapide de la zone supérieure des 7310/7340 points.



'A ce rythme, nous pourrions prochainement reparler de record annuel', prédit la société de Bourse parisienne.



En l'absence de catalyseurs, l'appétit pour le risque reste alimenté par l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt.



Les 'minutes' de la BCE, publiées hier, ont montré hier que le Conseil des gouverneurs se tenait prêt à de nouvelles hausses de taux, même si cette option ne correspond pas à son scénario de base.



Les indices PMI dévoilés jeudi ont d'ailleurs montré que l'activité dans la zone euro s'était contractée pour le sixième mois de suite en novembre, renforçant encore un peu plus la probabilité d'une récession, un scénario que la BCE cherche à tout prix à éviter.



L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne se redresse légèrement à 87,3 sur le mois en cours, contre 86,9 en octobre, là où les économistes anticipaient en moyenne un indice à 87,5.

Les Bunds se dégradent marginalement de +1,6Pts vers 2,639%, les OAT rajoutent à peine +1Pt.



Aux Etats-Unis, le seul indicateur au menu du jour est l'indice PMI, qui semble s'être stabilisé un peu au-dessus du seuil critique de 50 points depuis septembre.



Les T-Bonds se retendent de +6,7Pts à 4,478%, ce qui ne profite en rien au Dollar qui recule de -0,3% : l'euro se redresse au contact des 1,0935.



Les cours du brut se montrent hésitants alors que l'attention des investisseurs va peu à peu se tourner vers Vienne, où les ministres de l'Opep et de ses alliés décideront, la semaine, prochaine, de leur stratégie de production.



Le Brent grignote 0,3% à 81,5 dollars le baril tandis que le brut léger américain (WTI, West Texas Intermediate) stagne vers 77 dollars.



L'Or renoue avec les 2.000$... mais les échanges sont calmes.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.23%