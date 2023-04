CAC40: 7ème hausse, retour au zénith, volumes inexistants information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 15:19

(CercleFinance.com) - C'est la 7ème séance de hausse consécutive : le retour du CAC40 sur les sommets, c'est fait !



L'indice phare (+0,6%) caracole au-dessus des 7.385 et ce serait une meilleure clôture historique si ce niveau est maintenu jusqu'à 17H35.

Une fois encore, les volumes s'avèrent être les grands absents avec moins de 1MdE échangé après plus de 6 heures de cotations : on se croirait un 15 août ou un jour sans Wall Street.

L'Euro-Stoxx50 gagne +0,7% à 4.342 et c'est un nouveau record annuel (au-delà du 16 février et du 6 mars dernier) qui se situe à 2% des 4.415Pts du 6/1/2022.

Le CAC comme l'E-Stoxx affichent de nouveau de +14 à +14,5% depuis le 1er janvier, Milan atteint les +15%: seul le Nasdaq-100 fait mieux avec +20%, une progression qui repose sur moins de 10% de ses composantes (ultra-concentration des achats sur les 'méga-caps').



Le coup de stress systémique de la mi-mars sur les banques est effacé, le zénith historique du 6 mars 2023 est réédité, celui du 5 janvier 2022 est surpassé... et Wall Street n'a même pas encore ouvert.



Le marché parisien ne semble pas encore désireux de reprendre son souffle après une série de six séances de hausse consécutives pour son indice-phare, qui a ainsi repris 4,7% depuis ses 7015 points du 24 mars en clôture.



Ce lundi, la Bourse de Paris a su profiter, à l'image de Londres, de la décision surprise de l'OPEP+ de réduire d'un million de barils par jour sa production de brut, décision qui a naturellement fait grimper les cours des valeurs pétrolières.





Au chapitre des statistiques du jour, les prix à la production industrielle dans la zone euro ont diminué de 0,5% et de 0,6% dans l'UE, selon les estimations d'Eurostat, après des reculs séquentiels de 2,8% dans la zone euro et de 2,3% dans l'UE en janvier.



Par rapport à février 2022, les prix à la production industrielle ont augmenté de 13,2% dans la zone euro et de 14,5% dans l'UE, contre des variations annuelles de respectivement +15,1% et +16,4% observées en janvier.

Les rendements se tendent avec des OAT qui affichent +8,5Pts de base (à 2,837%), les Bunds rajoutent +9Pts (à 2,3314%).

Reste à découvrir les commandes à l'industrie américaine cet après-midi : en attendant, les T-Bonds se retendent de +5Pts à 3,485% et le Dollar reste parfaitement stable à 1,0900E (mais il perd 0,5% face à la Livre).



Dans l'actualité des valeurs, L'Oréal annonce la signature d'un accord avec Natura &Co pour l'acquisition d'Aēsop, marque australienne de cosmétiques de luxe, accord qui valorise celle-ci à 2,52 milliards de dollars en valeur d'entreprise.



Sanofi fait part de la publication des résultats de deux études de phase III sur fitusiran publiées dans The Lancet et The Lancet Haematology, qui 'montrent son potentiel à répondre aux besoins médicaux de tous les patients atteints d'hémophilie'.