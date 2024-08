Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: 6ème gain en 7 séances, le $ reste faible à 1,113/E information fournie par Cercle Finance • 21/08/2024 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le vert domine largement en Europe (+0,6% sur l'E-Stoxx50, +0,4% sur l'Eurofirst-600) : les pertes de mardi sont intégralement effacées sur toutes les places de l'Eurozone et la bourse de Paris évolue au milieu du peloton, avec un gain de +0,5% (le CAC40 tutoie 7.525 et renoue avec ses niveaux de clôture du 31 juillet), dans le sillage d'Unibail (+1,3%), ST-Micro (+1,6%), Sté Générale (+1,8%).



Depuis son plancher annuel atteint le 6 août, le CAC 40 a réussi à reprendre pas loin de 5%... mais cela reste modeste en regard du Nasdaq qui a repris +10%.

La prudence reste de mise à la veille de l'ouverture de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole.

Jerome Powell, le président de la Fed, prononcera vendredi un discours très attendu, en attendant, les chiffres relatifs à l'emploi US (chômage hebdo) seront scrutés avec attention demain.



Si la tendance haussière en vigueur depuis le 6 août apparaît intacte, des indicateurs économiques mitigés pourraient venir freiner la trajectoire favorable que connaissent actuellement les actions.



Les choses pourraient notamment se gâter demain avec la parution des indices PMI 'flash', qui devraient montrer un nouveau ralentissement de la croissance de l'activité sur le Vieux Continent.



Sur le marché obligataire, les rendements de référence américains et européens se détendent à la marge : -1Pt de base sur les T-Bonds 2034 à 3,8080%, et -1Pt sur le Bund allemand de même échéance à 2,2040%.



Les deux contrats de référence sur le brut reculent légèrement en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks de pétrole aux Etats-Unis, seule statistique au menu du jour.



Le Brent gagne actuellement 0,2% à 77,3 dollars le baril tandis que l'or gagne 0,2%, à 2510$ l'once.

La parité Euro/$ est figée depuis mardi soir vers 1,1130.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.