CAC40 : 5ème record, le 'GR' à 20.000 après annonce de Pfizer

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'envole de +1% (vers 7.060Pts) sous le double impact positif d'une annonce de Pfizer, puis un nouveau 'carton plein' de records à Wall Street renforcé par de bons chiffres de l'emploi en octobre aux Etats Unis. L'E-Stoxx50 grimpe de +0,9% pour établir un nouveau zénith à 4.370Pts... mais le score à retenir en Europe, c'est celui des '20.000' inscrit par le CAC40 'GR', qui s'est hissé vers 20.015Pts vers 13H (avant le 'NFP', c'est à dire les chiffres de l'emploi US). Pfizer publiait en effet cette nuit un communiqué indiquant qu'un nouveau traitement anti-Covid (par voie orale) serait efficace à 89% contre le risque de développer des formes graves chez les patients 'fragiles': la pandémie serait alors sur le point d'être définitivement vaincue selon Pfizer. Et nouvelle bonne surprise, les chiffres de l'emploi US ressortent meilleurs que prévus : l'économie américaine aurait crée 483K 531.000 nouveaux emplois (contre 450.000 à 500.000 anticipé) au mois d'octobre, les chiffres de septembre sont également révisé de 312K à 194K, ceux du mois d'août de 366 à 383K. Le taux de chômage se contracte encore de -0,2%, de 4,8% à 4,6% (conforme aux attentes)... et pas moins de 10,4 millions d'offres d'emploi seraient à pourvoir quand 5 millions d'américains seulement sont encore au chômage. Le plus étonnant, c'est que ce 'NFP' robuste n'impact pas le rendement des T-Bonds qui se détend encore de -3Pts à 1,493%, au plus bas depuis début octobre. Ce matin, les opérateurs ont pris connaissance de la production industrielle en France: elle se replie de -1,4% après +1,1% en août comme dans l'ensemble de l'industrie (-1,3% après +1%) selon les données CVS-CJO publiées ce matin par l'Insee. Dans l'actualité des valeurs parisiennes, l'annonce de Pfizer dope le secteur aérien avec +4,5% pour Safran, +3% pour Airbus, puis comme d'habitude les valeurs du luxe avec Hermès (+2%) qui pulvérise un nouveau record absolu à 1.475E, Kering affiche +3%, LVMH +2,5% à 710E (à 3% du record). AXA a dévoilé un chiffre d'affaires de 76 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en hausse de 7% en comparable, et fait part du lancement d'un programme de rachat d'actions d'un maximum de 1,7 milliard d'euros. Euronext a publié au titre du troisième trimestre un BPA ajusté en croissance de 18,1% à 1,21 euro, ainsi qu'une marge d'EBITDA en amélioration de 0,4 point à 57,9% pour des revenus en progression de 71,2% à 350,6 millions (+10,2% en comparable). Airbus a annoncé ses livraisons et commandes sur le mois octobre 2021. Le groupe a livré en octobre 2021 36 appareils à 23 clients. Le nombre de commandes sont de 22 et les livraisons de 2021 à ce jour sont de 460 à 76 clients. Casino a réalisé un chiffre d'affaires de 7,7 MdsE au troisième trimestre 2021, en croissance comparable de +1,0% (+5,1 pts par rapport au 2ème trimestre 2021). En France, le groupe annonce un retour progressif vers une dynamique de croissance dans les différentes enseignes avec un chiffre d'affaires en amélioration de +7,8pts par rapport au 2ème trimestre à -3,2%. Le chiffre d'affaires du Groupe Bonduelle s'établit à 672,5 millions d'euros du 1er trimestre de l'exercice 2021-2022 soit une variation par rapport à l'exercice précédent de - 1,2 % en données publiées (- 0,5 % en données comparables).

