CAC40: 4 séances de stagnation, mais repli hebdo de -1,2% information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 17:05

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris reste figée un peu au-dessus de l'équilibre (+0,3% vers 6.666, même score pour l'E-Stoxx50 à 3.930) malgré le recul de Wall Street (-0,2% pour le Dow Jones et le S&P500) qui s'avère lui aussi invariable depuis 90 minutes.



Le CAC40 est littéralement figé et rien ne peut arriver: il s'est produit un trou d'air de -50Pts dès 14H30 (l'indice était passé de 6.670 à 6.620) mais il n'a fallu que quelques minutes pour remonter la pente... et recommencer à stagner.

A ce petit pic de volatilité près, le CAC40 évolue depuis mardi au sein d'une fourchette 6.647/6.687, une stabilité qui en devient fascinante, autour du pivot 6.666.

Et que dire des volumes qui peinent à dépasser 1,6MdsE après 8 heures de cotations : il n'y a ni intérêt acheteur, ni vendeur.



Les marchés semblent totalement amorphes et s'ils semblent sortir de leur léthargie -comme à 14H31 avec le PPI- c'est pour y retourner dans les minutes qui suivent: c'est clair pour tout le monde, le CAC n'ira nulle part et échappera peut-être à une 6ème baisse consécutive, ce qui préservera les 6.650 (niveau testé dès le 11 novembre dernier) et limitera le repli hebdo à -1/-1,2%, ce qui n'est rien après 9 semaines de hausse et +18% repris.



Wall Street a rouvert sur un repli insignifiant (-0,2%) malgré l'indice des prix à la production US qui s'est dégradé plus que prévu en novembre, notamment en raison d'une progression marquée des prix de l'alimentation.



Le 'PPI' a augmenté de 0,3% le mois dernier, comme lors des mois d'octobre et de septembre, là où les économistes s'attendaient en moyenne à une progression de 0,2%.



Les bourses ont signé un formidable 'rally' depuis la fin du mois de septembre et il apparaît parfaitement normal, à ce stade, que les investisseurs marquent une pause afin de digérer leurs gains.



L'indice VIX de volatilité du CBOE, baromètre de l'aversion au risque récemment repassé au-dessus du cap des 20 points pour atteindre cette semaine son plus haut niveau en un mois, à 22,5 (+1,5% ce vendredi).



Les craintes que suscitent la santé de l'économie et la menace d'une prochaine récession des deux côtés de l'Atlantique sont loin d'être dissipées, alors que l'inflation se situe encore partout à des niveaux très élevés.

Les marchés obligataires ont également connu un épisode volatile vers 14H30/14H45 mais tout semble déjà rentré dans l'ordre pour les T-Bonds qui n'affichent que +2,8Pts à 3,523%.

Cela se passe un peu moins bien pour les Bunds qui se retendent de +10Pts à 1,9180% et nos OAT (+8,5) à 2,383%, les BTP italiens affichant +11Pts à 3,8040%.

Le baril de pétrole 'Brent' reprend +1% à 77,3$, le Dollar varie peu et ne cède que 0,15% à 1,0540E.