CAC40 : 3ème hausse de 0,5%, scores identique sur indices US information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 15:59









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris triple la mise : 3ème séance à +0,5% (après +0.5% lundi et +0.5% mardi) autour des 8.150/8.155 points, tirée par Schneider Electric (+2,6%), Hermès et St Gobain (+1,5%) et Total energies (+1,3%).



L'indice parisien revient à 1% de ses sommets historiques alors que le DAX 40 corrige de -0,8% (dans le sillage de Rheinmetal avec -5%, après un record inscrit dès l'ouverture).

L'Euro-Stoxx50 est à l'arrêt vers 5.490 : les bourses européennes digèrent la décision du Bundestag de faire sauter le verrou de l'endettement allemand, dans le cadre du plan d'investissements massifs du futur gouvernement Merz.



'À notre avis, il s'agit d'un changement historique du régime budgétaire, sans doute le plus important depuis la réunification allemande', saluait Robin Winkler, économiste en chef allemand chez Deutsche Bank Research après ce vote parlementaire.



'Pourtant, comme pour la réunification, une expansion budgétaire n'est pas une garantie de succès : le prochain gouvernement devra mettre en oeuvre des réformes structurelles pour transformer ce paquet budgétaire en une croissance durable', tempère-t-il.



A Wall Street, le début de séance donne lieu à un rebond limité avec le S&P500 et le Nasdaq à égalité avec +0,5%.

Attentisme prudent avant le communique de la FED ce soir à 19H.

'Le contexte s'est quelque peu assombri sur le plan macro-financier depuis le dernier FOMC, avec la dégradation de plusieurs enquêtes de confiance et la baisse des marchés actions', souligne Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM.



'La Fed devrait laisser ses taux directeurs inchangés pour la deuxième fois de suite, en bonne part car il est difficile pour elle de se faire une idée précise des conséquences de la politique commerciale de Donald Trump', pronostique-t-il ainsi.



Côté chiffres, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indique que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 437 millions de barils lors de la semaine du 10 mars signalant une hausse de 1.7 million de barils par rapport à la semaine précédente.



L'agence précise par ailleurs que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 2.8 millions de barils tandis que les stocks d'essence ont reculé de 0.5 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.

Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 86.9% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour (niveau proche des records).



L'actualité internationale est aussi marquée par les échanges, largement mis en scène, entre Washington et le Kremlin au sujet d'un potentiel cessez-le-feu en Ukraine. Des pourparlers à l'efficacité discutable puisqu'ils n'ont pas dissuadé Moscou d'envoyer plus d'une centaine de drones et six missiles sillonner le ciel ukrainien avant de s'écraser sur le territoire.



Sur le front des statistiques européennes, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,3% en février 2025 selon Eurostat, contre 2,5% en janvier (contre 2,6% il y a 1 an).

Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,7% en février 2025, contre 2,8% en janvier. L'année dernière à la même période, il était de 2,8%.

Les Bunds et OAT se détendent de -2,5Pts à respectivement 2,7910% et 3,4700%, les T-Bonds US affichent +2Pts à 4,3010%.

A noter : l'once d'or a établi un nouveau record absolu à 3.045$/Oz.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Assystem publie un résultat net de 7,5 millions d'euros au titre de 2024, contre 102,8 millions l'année précédente, mais un résultat opérationnel d'activité en croissance de 7,8% à 40,3 millions, soit une marge de 6,6% contre 6,5% en 2023.



Ipsen fait part du succès de son émission obligataire inaugurale notée de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 3,875% et arrivant à échéance en mars 2032, avec 'une importante sursouscription par une base d'investisseurs institutionnels solide et diversifiée'.



Alstom annonce qu'il fournira à l'Eurométropole de Strasbourg et à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) 27 rames Citadis de nouvelle génération qui renforceront le parc de matériel roulant du réseau de la CTS à partir de 2026. En outre, Le Havre Seine Métropole a choisi les tramways de nouvelle génération d'Alstom pour l'extension de son réseau de transport ; l'accord-cadre pour quatre ans comprend une commande minimale de huit tramways, dont les premières livraisons auront lieu en 2027.



Enfin, Thales annonce qu'il équipera d'une suite sonar complète de haute performance les futurs sous-marins de classe Orka de la Marine royale néerlandaise, qui remplaceront ses sous-marins de la classe Walrus en service actuellement.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance.