CAC40: 3e séance consécutive de rouge, volumes réduits information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 17:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris signe ce jour une troisième séance consécutive de repli : après -1% lundi puis -0.27% hier, l'indice parisien cède 0.46% aujourd'hui, à 7260 points, au terme d'une séance marquée par la faiblesse des volumes, avec à peine 2.6 MdsE échangés depuis l'ouverture.



Après le bon parcours réalisé au mois de juin, les marchés d'actions semblent désormais avoir besoin de reprendre leur souffle en attendant d'y voir un peu plus clair.



La journée a été marquée par l'intervention de Jerome Powell devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. Les analystes ne manqueront pas de décortiquer son intervention dans la soirée. Le président de la Fed se rendra vendredi au Sénat pour une nouvelle allocution.



Sur le marché des changes, le dollar, qui avait progressé hier suite à une statistique immobilière meilleure que prévu, rechute de -0,3% vers 1,095$ face à l'euro.



Le compartiment obligataire poursuit ses mouvements erratiques des derniers jours, le rendement du Bund allemand revenant à 2,40% tandis que celui des OAT françaises se détend à 2,92%.



Les rendements des Treasuries qui avaient grimpé ces dernières semaines suivent le même mouvement, celui des notes à 10 ans retombant à 3,73% contre un pic de 3,84% la semaine passée.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Daher, Safran et Airbus ont présenté EcoPulse, le démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique développé conjointement. Après avoir passé avec succès les premiers essais au sol, ce démonstrateur effectuera son premier vol avec une propulsion hybride-électrique plus tard dans l'année.



Osmosun, spécialiste des solutions de dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth® à Paris.



Engie a annoncé mardi avoir fait l'acquisition, aux côtés de Meridiam, de BTE Renewables, un spécialiste des énergies renouvelables en Afrique du Sud et au Kenya, une opération qui va permettre au groupe français de poursuivre son développement en dehors de l'Europe et du continent américain.



Groupe Canal+, filiale de Vivendi, fait part de la signature d'un partenariat stratégique avec PCCW Limited, afin d'accélérer le développement de Viu, plateforme de streaming leader présente en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud.



Enfin, Airbus fait savoir que Avolon, une société internationale de leasing, a signé un protocole d'accord (MoU) portant sur une commande de 20 appareils A330neo, soit le plus récent gros-porteur d'Airbus