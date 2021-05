Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC40 : +3% en mai, l'OCDE ajuste ses estimations de PIB Cercle Finance • 31/05/2021 à 15:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris termine le mois de mai en roue libre (-0,05% à 6.480) mais sur un gain voisin de +3%... et un nouveau record absolu a été inscrit par le CAC40 'GR' vers 18.365Pts. Les volumes sont particulièrement insignifiant (0,75MdsE échangés en 6 heures, Wall Street étant notamment fermée pour le 'Memorial Day') mais les records s'enchainent, sans acheteurs... mais la hausse annuelle qui atteint désormais près de 17% et Paris s'inscrit sur une pente de +40% cette année. La Bourse de Londres restera également fermée ce lundi, jour férié au Royaume-Uni en raison du 'Spring Bank Holiday'. L'absence de catalyseurs devrait pousser les investisseurs à limiter leurs prises de positions en attendant de disposer de davantage d'informations sur les relais haussiers à venir. L'inflation en Allemagne ressort à +2,4% en mai (+2,5%) alors que la hausse séquentielle ressort comme prévu à +0,3%. L'OCDE revoit à la hausse la croissance en Europe de +3,8% à +4,3% en 2021 et +4,4% en 2022. La France devrait connaître une croissance de +5,8% en 2021 avant de ralentir à +4% en 2022. Le rapport américain sur l'emploi, attendu vendredi, sera à ce titre scruté de près par les opérateurs de marché (la croissance US est revue à +6,9% en 2021e et +3,6% en 2020, ce qui contraste avec les +6,4% du 1er trimestre). L'autre point fort de la semaine sera la parution, demain, des derniers indices PMI qui ont eu tendance à surprendre favorablement ces derniers temps. Pour les stratèges de BofA Global Research, les actions européennes disposent encore d'un potentiel haussier non négligeable, notamment sous l'impulsion des valeurs cycliques qui n'intègrent pas totalement la solidité de la reprise, selon eux. La banque d'affaires américaine voit encore une progression de l'ordre de 5% pour l'indice paneuropéen STOXX 600, qu'elle voit atteindre le seuil des 460 points avant que les investisseurs commencent à adopter des positions plus défensives. Du coté des valeurs, Stellantis fait la course en tête avec +1,5%, devant Hermès (nouveau record absolu à 1.160E). Accor Acquisition Company, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) sponsorisé par Accor, indique avoir levé avec succès 300 millions d'euros dans le cadre de son placement privé d'unités qui seront admises aux négociations sur Euronext Paris. Le SPAC a pour but d'acquérir une ou plusieurs sociétés dans des secteurs connexes au coeur de métier hôtelier d'Accor. Eurazeo annonce la signature d'un accord pour la vente de sa participation dans Planet a? Advent International, accord prévoyant un réinvestissement d'Eurazeo aux côtés d'Advent et un contrôle conjoint de Planet par les deux groupes d'investissement. Le groupe chinois Envision devrait implanter à Douai dans le Nord de la France une usine de batteries électriques pour fournir le site de Renault selon une information du Figaro. Cette nouvelle usine permettrait la création de 2.000 emplois d'ici à 2025 indique le quotidien. Altice envisagerait la cession de son opérateur portugais Meo (ex-Portugal Telecom) indiquait samedi Les Echos. Cette ancien opérateur historique portugais avait été acquis par Altice pour 7,4 MdsE fin 2014 ' rappelle Invest Securities. Le groupe aurait mandaté la banque Lazard pour cette vente indique Les Echos. Plusieurs fonds d'investissement ainsi qu'Orange pourraient être intéressés par le rachat de Meo.

