CAC40: +2%, ignore la Chine, parie sur accalmie en Ukraine information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 15:26

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 2% depuis ce matin, le CAC40 qui gagne plus de 120Pts oscille entre 6.360 et 6.390 et semble plafonner un peu à l'approche des 6.400Pts (comme jeudi et vendredi dernier).

La bourse de Francfort gagne plus de 2% et l'Euro-Stoxx50 1,6% mais Londres ne progresse que de +0,3 à +0,4%.

La forte baisse du pétrole -4,5% à -5% vers 105$ pour le 'Brent' rassure un peu (-20% depuis les plus hauts de la semaine passée), les marchés obligataires sont en nette baisse, ainsi que l'Or (-1,6% vers 1.960) alors que les marchés rebasculent en mode 'risk on'.



L'ouverture de Wall Street à 14H30 (les USA sont passés à l'heure d'été avec 15 jours d'avance sur l'Europe) n'a pas changé la donne car les écarts observés sont conformes aux attentes : le Dow Jones gagne +0,6% vers 34.150, le S&P500 +0,3% et le Nasdaq reste quasi stable (ce matin, la bourse de Hong-Kong a plongé de -5% dans le sillage des 'technos'.



Le confinement de Shenzhen, la 'silicon valley' chinoise -mais également le 4ème port au monde- va provoquer de grosses 'disputions' dans le secteur informatique en occident, la production d'i-Phones par exemple est à l'arrêt, Huaweï doit également stopper de nombreuses usines).



Alors que plus de 30 millions de chinois sont désormais confinés (Shanghai est à son tour mis sous cloche) en vertu de la stratégie 'zéro Covid', les opérateurs décident d'occulter le plongeon des exportations chinoises pour s'accrocher aux espoirs de paix liés à la reprise des pourparlers entre Kiev et Moscou, en misant sur un éventuel cessez-le-feu qui rentrerait en vigueur avec effet immédiat.



La situation sur le terrain laisse toutefois peu d'espoir quant à une résolution rapide du conflit: les troupes russes ont poursuivi leur avancée ce week-end, resserrant l'étau autour de la capitale ukrainienne.



Un immeuble résidentiel du centre de Kiev a d'ailleurs été frappé par un obus ce matin tandis qu'ailleurs dans le pays, plusieurs villes sont assiégées -comme Marioupol ou Mykolaïv - et que les victimes se comptent par milliers.



L'armée russe a également bombardé une base militaire à l'ouest du pays, à proximité de la frontière polonaise, une base qui, selon certains médias, accueillait des instructeurs étrangers et qui servait de base pour acheminer l'aide occidentale à destination de l'Ukraine.



Sur le plan économique, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de la statistique de la balance commerciale française: celle-ci ressort avec un déficit de 8,03 milliards d'euros en janvier, à comparer à un déficit de 11,39 milliards le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



Cette diminution sensible d'un mois sur l'autre reflète un bond de 6,9% des exportations françaises, à un peu moins de 47,3 milliards d'euros, tandis que les importations sont restées à peu près atones (-0,6%) vers 55,3 milliards.



Par ailleurs, toujours en données CVS-CJO, le déficit des transactions courantes de la France est ressorti à 1,8 milliard d'euros en janvier après un déficit de sept milliards en décembre 2021, selon un communiqué séparé publié par la Banque de France.



Ces prochains jours, les opérateurs verront paraître l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation dans la zone euro et les décisions de comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.



Aux Etats-Unis, sont attendus cette semaine les prix à la production, les ventes de détail, la production industrielle et les indicateurs avancés du Conference Board pour le mois de février, et surtout les décisions du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.



'Nous nous attendons à une hausse de 25 points de base et à un engagement continu dans un cycle de resserrement agressif, ce qui pourrait relancer le rallye du dollar', pronostique-t-on à ce sujet chez Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Orpea (-2,5%) a présenté vendredi soir ses indicateurs financiers pour 2021, dont un EBITDAR (EBITDA avant loyers) en hausse de 10,9% à 1,07 milliard d'euros, soit une marge de 24,9% pour un chiffre d'affaires de 4,28 milliards, en hausse de 9,2% (dont +5,1% en organique).



EDF fait part d'une mise à jour de l'impact sur ses perspectives d'EBITDA 2022, impact désormais évalué à environ -10,2 milliards d'euros, après la publication du décret et des arrêtés relatifs à l'attribution de 20 TWh de volumes d'ARENH supplémentaires pour 2022.



Enfin, Kering Eyewear annonce l'acquisition du lunetier américain Maui Jim. Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord.