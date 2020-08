CAC40 : +2,9%, euphorie totale, plus aucun nuage à l'horizon?

(CercleFinance.com) - Le CAC 40 explose de +2,9%... en route pour sa meilleure séance de l'été 2020 avec un gain de +140Pts pour le CAC40 (qui flirte avec les 5.052Pts)... et pas moins de +2,7% pour l'Euro-Stoocks 50 qui succombe à la même euphorie.

Le Congrès américain serait sur le point de signer un 'Covid bill' de 1.000Mds$ (c'est le même refrain tous les jours depuis fin juillet) et Steven Mnuchin promet que beaucoup d'argent est prêts à se déverser ('autant que nécessaire').

Les marchés parient de surcroît qu'une bonne partie des 400$ hebdomadaires versés aux ménages va s'investir en bourse via des stratégies spéculatives (comme en mars/avril) car Wall Street est devenu un casino magique où 'à tous les coups l'on gagne' (ils sont des millions à le penser, n'ayant rien connu d'autre qu'un interminable succession de gains faciles depuis 4 mois et demi).

Il n'y a en effet qu'un seul 'sens' depuis la mi-mai: une hausse funiculaire du Nasdaq et des hausse de 100% et plus pour les titres les plus spéculatifs (dont les acheteurs ne savent rien, saufs qu'ils grimpent comme du Bitcoin).

Il faut ajouter aujourd'hui cette annonce de Vladimir Poutine qui affirme que la Russie a mis un vaccin efficace -et très bon marché- contre le Covid-19 (d'habitude, il faut au moins 2 à 3 ans pour valider la chose).

Côtés chiffres, les prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois de juillet ressortent nettement supérieurs aux attentes: le 'PPI' affiche +0,6% au lieu de +0,3% attendu, en données 'Core' (hors énergie), la hausse s'établit à +0,5% (+0,1% anticipé).

Cela fait grimper les rendements obligataires mais Wall Street s'en moque éperdument en préouverture.

De bonnes nouvelles également en provenance de Chine: les ventes de voitures particulières ont enregistré une hausse de 7,9% en juillet (en rythme annuel).

Le CAC40 est tiré par Accor et Peugeot (+6%) puis Crédit AGricole (+5,5%): il n'y a pas une seule valeur du CAC dans le rouge, et toutes gagnent au minimum +1%: la planète finance et le secteur 'tourisme' est sauvée, il existe enfin un vaccin !

Peu de nouvelles en provenance des entreprises: on retiendra néanmoins que Vivendi et Amber Capital, respectivement premier et deuxième actionnaire de Lagardère avec 23,5% et 20% du capital, annoncent la signature d'un pacte 'malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours'.

Ils vont dans ce cadre entamer auprès de Lagardère des démarches afin d'avoir, chacun, au conseil de surveillance une représentation minoritaire, de trois membres pour Amber Capital et un membre pour Vivendi.

Safe Orthopaedics annonce l'obtention de l'homologation de la Food and Drug Administration (FDA) pour la commercialisation de SteriSpine PS 2ème génération sur le territoire américain.

Le groupe Genomic Vision annonce que ses actionnaires ont voté l'ensemble des résolutions présentées en AG, dans le sens des recommandations du Directoire. 'L'assemblée a notamment approuvé la mise en place d'une ligne de financement avec Winance, partenaire financier de la Société, par émission réservée d'OCABSA pour un montant maximum de 12 ME afin de sécuriser les besoins éventuels de la Société sur les 2 ou 3 prochaines années, en termes d'investissement et de financement de la croissance', précise le groupe.