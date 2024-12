CAC40 : -1%, un peu de lourdeur après la décision de Moody's information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris creuse un peu ses pertes à 45mn de la réouverture de Wall Street (attendue stable) : le CAC40 cède presque -1% (et menace le support des 7.350Pts) dans un marché attentiste (peu de volume avec 0,9MdE négocié) après la décision de l'agence Moody's de dégrader la note souveraine de la France et à deux jours des annonces du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'euro-Stoxx50 s'inscrit également en repli de -0,4% mais le Nasdaq s'apprête à battre un nouveau record à l'ouverture (+0,5% anticipé, au-delà de 20.060Pts).

Après avoir repris près de 4% depuis son point bas du 27 novembre dernier, le marché parisien s'apprête à connaître un agenda chargé pour son avant-dernière semaine complète de l'année, qui culminera mercredi avec les décisions très attendues de la Fed.



Un assouplissement d'un quart de point est presque totalement intégré (consensus à 90%) et les investisseurs suivront surtout les commentaires que fera son président Jerome Powell, en conférence de presse, sur le rythme des baisses à venir.



Alors que la Fed doit faire face à une croissance toujours solide aux Etats-Unis mais aussi à un petit réveil de l'inflation, les investisseurs devraient rester prudents jusqu'au communiqué de la banque centrale américaine.



Bon nombre d'analystes font en effet remarquer que la trajectoire des taux pour l'année 2025 s'annonce beaucoup moins certaine.



'Il faudra sûrement une dégradation plus marquée de l'économie pour forcer le président de la Fed à agir car il devra, tôt ou tard, prendre en compte le programme inflationniste de Donald Trump en considération', souligne Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire chez Auris Gestion.



Wall Street a enchaîné les records depuis l'élection de Trump le 5 novembre dernier, portée par une série de bons indicateurs et par les promesses du nouveau président d'alléger la fiscalité des entreprises, de déréguler certaines secteurs.



Malgré une petite consolidation ces dernières semaines, l'indice S&P 500 affiche à ce stade un gain annuel de 29% (+0,3% en préouverture) ce qui le place en bonne position pour aligner un second exercice de hausse de plus de 25% après les 26% engrangés en 2023.



Le pessimisme entourant les perspectives économiques chinoises, alimenté ce matin par de mauvais indicateurs, pourrait par ailleurs peser sur la tendance en cette fin d'année.



Les statistiques officielles publiées lundi montrent que la hausse des ventes au détail de biens de consommation a ralenti en novembre dans le pays, avec une progression de 3% en glissement annuel.



Aux Etats-Unis, sur le plan de l'économie, la statistique la plus importante de la semaine sera l'indice des prix PCE, la mesure de l'inflation privilégiée de la Réserve fédérale... mais la FED aura déjà baissé ses taux.



La semaine qui s'ouvre sera également marquée par la publication, mardi, des ventes de détail aux Etats-Unis pour le mois de novembre, puis par la troisième estimation du PIB américain de 3ème trimestre, attendue jeudi.



L'agenda économique est également intense en Europe avec la parution dès ce matin, des indices d'activité PMI préliminaires, avant les conclusions de la réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) jeudi.



L'indice PMI 'flash' composite publié par HCOB et qui mesure l'activité globale dans l'Hexagone s'est redressé à 46,7 ce mois-ci, contre 45,9 en novembre, mais il reste encore à un niveau inférieur à la barre des 50 points témoignant d'une décroissance de l'activité.



La décision de l'agence de notation Moody's de dégrader vendredi soir la note de crédit de la France, qui semble avoir surpris bon nombre d'observateurs, pourrait par ailleurs raviver les craintes entourant les conséquences de la crise politique sur l'économie de l'Hexagone.



'Ses commentaires sur les déficits futurs sont assez accablants, mais le fait que l'agence maintiennent pour l'instant une perspective 'stable' sur sa note, qui vient par ailleurs s'aligner avec celles de S&P et Fitch, signifie qu'il s'agit davantage d'une information de premier plan que d'un facteur susceptible de fait bouger le marché de manière massive', tempère Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



Du côté des résultats, les publications les plus suivies seront celles des groupes américains Micron, Accenture, Nike et FedEx.





