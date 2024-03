Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: 1 semaine pour rien, 9ème hausse hebdo E-Stoxx & S&P information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 17:18









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (-0,35% à 8.150) n'alignera pas de 9ème semaine de hausse d'affilée, le CAC40 s'effritant de -0,2% en hebdo.

Sur le plan technique, le CAC 40 a encore buté hier sur la zone des 8.250 points, considérée comme un niveau clé, mais aussi comme une cible pour des prises de profits pour certains traders.

Ce qui marque une fois de plus les esprits, c'est l'indigence des volumes (moins de 1,5MdsE en 8 heures de cotations) qui devraient se situer plus près de 2,5MdsE que des 3MdsE d'ici la clôture.



Le CAC40 est pénalisé par un nouveau repli du secteur du luxe avec Kering et LVMH en queue de peloton avec -3,1% et -2,4% respectivement... ce qui affecte également l'E-Stoxx50 (-0,4%), mais pas assez pour l'empêcher d'inscrire une 9ème semaine de hausse consécutive, pour la 2ème fois au 21ème siècle (après octobre/novembre 2022)

Une clôture de l'E-Stoxx au-dessus de 5.030Pts est quasi assurée et le score hebdo reste proche de +0,9% à +1%.



Pas de 3ème record consécutif pour l'instant à Wall Street qui a rouvert sur une note indécise : mais rien n'est perdu puisque le S&P500 ne s'effrite que de -0,1% et le Nasdaq repasse en territoire records avec +0,15%, au-delà de 16.420 (il engrange +2,5% sur la semaine écoulée).

A noter également une détente (-1%) bienvenue du 'VIX' qui retombe en territoire de 'complaisance', vers 12,8, soit -11,2% sur la semaine, ce qui est spectaculaire, et plus encore vu les niveaux de valorisation à W-Street.



La tentation des prises de bénéfices est grande face aux valorisations élevées du moment, qui pourraient pousser les opérateurs à prendre quelques gains sur les niveaux actuels dans l'attente de nouveaux catalyseurs.



'Il y aura bien-sûr une respiration du marché. C'est nécessaire après la hausse spectaculaire de ce début d'année', estime Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'A long terme, nous restons convaincus que la tendance de fond est haussière', tempère toutefois l'analyste.



Un point de vue partagé par Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France, qui n'est pourtant pas connu pour être le stratège le plus 'bullish' (optimiste) de la place parisienne.



Selon l'analyste, le potentiel d'appréciation de l'indice parisien reste encore important, avec en ligne de mire le niveau plus psychologique que technique des 10.000 points.



'Je pense évidemment que nous n'irons pas en ligne droite sur ces niveaux mais ce sont des objectifs réalisables à un horizon de moyen terme', a-t-il indiqué à Cercle Finance.



Si cette dernière séance de la semaine s'annonce relativement peu chargée en données économiques, les investisseurs se concentreront tout de même sur l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui a été publié dans la matinée.



La hausse de l'indice Ifo du climat des affaires (BCI), qui est passé d'un niveau révisé à la hausse de 85,7 en février à 87,8 en mars, est bien au-dessus des attentes (consensus 86,0 ; CE 85,5) indique Capital Economics. Il est à son niveau le plus élevé depuis juin dernier.



Sur le front obligataire, les Bunds finissent bien la semaine, sur une détente de -7Pts vers 2,3250%, nos OAT effacent -4Pts vers 2,7980% et les BTP italiens de seulement -3,5Pts vers 3,636%.

Sur le front des changes, le Dollar continue de grimper : +0,4% vers 1,0815 face à l'Euro, qui perd 0,6% sur la semaine.

Voilà qui démontre une lecture bien différente des annonces de Jerome Powell mercredi soir : les cambistes ne semblent pas adhérer au narratif d'une FED 'accommodante'... car 3 baisses de taux au lieu de 7 ou 8 espérées fin 2023, cela assure un rendement de 5% pendant encore 2 trimestres.









