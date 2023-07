CAC40 : +1% (retour au sommet), le $ au +bas 2023, à 1,120E information fournie par Cercle Finance • 13/07/2023 à 16:12

(CercleFinance.com) - Après s'être adjugé près de 1,6% mercredi grâce à une confirmation de la dynamique de désinflation en cours aux Etats-Unis, le CAC40 poursuit sur sa lancée ce matin, prenant encore près de +1% pour renouer avec les 7.400 points (7.408Pts au plus haut).

Le CAC40 'GR' gravite à moins de 0,1% de son zénith historique de clôture de fin mai et il reste 90 minutes de cotations : effacer ce record ressemble à une simple formalité désormais.

L'Euro-Stoxx50 (+1,1%) égale déjà son record absolu de clôture du 21 avril inscrit à 4.408Pts.

A Wall Street, bon début de séance avec un Dow Jones à +0,3%, le S&P500 renoue avec les 4.500 grâce à une hausse de +0,6%, le Nasdaq gagne +1%.



Le 'VIX' retombe vers 13,3, à 2% de son niveau le plus favorable de l'année tandis que les taux d'intérêts se détendent de -10Pts pour la seconde séance consécutive, nos OAT revenant pile sur le seuil des 3,000%, les Bunds sous 2,45% et les T-Bonds US se contentent de -6Pts vers 3,08050.



Le 'fait du jour', c'est certainement ce nouveau décrochage du Dollar qui pulvérise un nouveau plancher annuel contre l'Euro, en hausse de +0,5% vers 1,12000.

Le billet vert est affaibli par la probabilité d'une 2ème hausse de taux par la FED mi-septembre tombée en 48H de 50% vers moins de 15%.

'Si la Réserve fédérale va probablement augmenter ses taux encore à la fin de ce mois, ces données soutiennent notre vision qu'il devrait s'agir de la dernière hausse', réagissait-on chez Commerzbank après cette publication.



La décrue de l'inflation surprend par sa rapidité et après un CPI à +3%, le Département du Travail, publie des prix à la production aux Etats-Unis en hausse de seulement 0,1% en juin par rapport au mois précédent, en données brutes comme hors alimentation, énergie et services commerciaux.



Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'est établie en juin à 0,1% en données brutes et à 2,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 0,9% et 2,8% observés au mois de mai.



Il y a avait un chiffre concernant la zone Euro ce matin : la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,2% en mai et de 0,1% dans l'UE, par rapport à avril, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



La dynamique de désinflation semble aussi prévaloir en France, où l'Insee a confirmé ce matin un ralentissement de la hausse annuelle des prix à la consommation à +4,5% pour le mois écoulé, après +5,1% en mai.



Du côté des valeurs, Carmila s'adjuge 4% après un accord en vue d'acquérir 93% du capital de la foncière Galimmo, une acquisition potentielle qui sera réalisée simultanément à celle de Cora France par Carrefour (+1%), annoncée parallèlement.



Kaufman & Broad grimpe de près de 4% après la publication d'un résultat net part du groupe en hausse de 69% à 38,5 millions d'euros pour son premier semestre comptable, pour un chiffre d'affaires en croissance de 47% à 849 millions.



En revanche, Casino lâche près de 4% à la suite d'un point du distributeur alimentaire sur ses performances en France au premier semestre, dévoilé dans le cadre de la procédure de conciliation avec ses créanciers.