CAC40 : +1%, la hausse s'accélère après un CPI US favorable

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris progressait doucement avant la publication du 'CPI' américain (+0,6% vers 7.835), dans un volume moyen de 1,12MdsE mais la hausse s'accélérait avec +1% vers 7.865Pts à 14H35.

L'Euro-Stoxx50 qui reprend 1% renoue symboliquement avec les 5.000Pts (5.010), le DAX40 (+1% également) avec les 18.530.



Le CAC40 a repassé les 7.800 sans vraiment convaincre tandis que les cassure des 7.900 a bien enclenché une dynamique de consolidation moyen terme.



Les investisseurs ont évité ce matin de trop s'exposer avant les indicateurs d'inflation (prix à la consommation aux Etats-Unis) qui s'avèrent légèrement inférieurs aux attentes en mai (+3,3% contre +3,4 anticipé), sans oublier les annonces de la Réserve fédérale américaine qui tomberont dans la soirée.



S'il est quasiment acquis que la banque centrale américaine laissera sa politique monétaire inchangée, les investisseurs s'inquiètent de ce qu'elle dira sur le rythme des baisses de taux à venir.



Les nouvelles projections de l'institution devraient indiquer que les baisses de taux seront finalement moins nombreuses cette année, au nombre de deux contre trois anticipées jusqu'à présent.



Si l'économie américaine se porte plutôt bien à l'heure actuelle, elle reste encore soumise à de vents contraires, notamment au niveau de l'inflation.



Les annonces de la Fed sont attendues à 20h00 (heure de Paris) et seront suivies, à partir de 20h30, par une conférence de presse de son président, Jerome Powell.





En Europe, la séance a été rythmée par la publication des derniers chiffres de l'inflation allemande: l'indice des prix à la consommation (IPC) - était de +2,4 % en mai 2024 selon Destatis, en progression de +0,2% (en avril et mars 2024, le Taux était de +2,2 %).



Après deux mois de hausse, la production industrielle britannique est repartie à la baisse en avril. Le Bureau national des statistiques (ONS) a indiqué ce matin que la production industrielle avait reculé de 0,9% par rapport au mois précédent, alors que les analystes de Bank of America attendaient une baisse plus limitée de 0,4%.



L'agenda chargé du jour devrait permettre aux investisseurs de recentrer leur attention sur des sujets plus 'économiques' (plutôt que les élections européennes.

L'important mouvement vendeur observé hier midi sur les OAT s'est estompé avec l'annonce par J.Bardella que la Loi Retraite imposant de travailler jusqu'à 64 ans ne sera pas forcément remise en cause.



Le rendement des obligations françaises à dix ans se détend nettement (-5,5Pts de base), pour revenir autour de 3,19%, mais cela ne lui permet pas de réduire son écart par rapport à son équivalent allemand qui se détend de -8,7Pt vers 2,533% ('spread' de + 64Pts contre 49Pts vendredi dernier).



Outre-Atlantique, le marché obligataire confirmait avant le 'CPI' son embellie avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui préserve ses gains de la veille vers 4,39/4,40%.



Wall Street s'apprêtait à rouvrir sur de nouveaux records après avoir inscrit une nouvelle rafale de 'plus hauts absolus' hier soir... malgré une majorité de titres et secteurs en repli, le tout étant compensé par l'envolée d'Apple (+7,2%) qui a vu son initiative dans l'IA saluée... avec 24H de retard.



Les cours du pétrole repartent à la hausse en attendant les stocks de brut américains, qui paraîtront dans l'après-midi.



Le Brent avance de 0,9% vers 83$ tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,7% à près de 79$





