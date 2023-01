CAC40: +1%, il n'y que de la hausse, dans tous les secteurs information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 17:13

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris affiche presque +1% à 6.928 et devient quasi euphorique (cela commence à ressembler à du 'FOMO') alors que l'Euro transperce la résistance des 1,0730 face au $, ce qui serait l'indice fort d'une vague de flux financiers se déplaçant de Wall Street vers l'Europe.



La CAC40 aligne une 6ème séance de hausse et un gain qui dépasse désormais les +7% (soit +1,3% en moyenne par jour depuis le 2 janvier).

C'est de très loin la meilleure entame d'année boursière du 21ème siècle et des 40 dernières années puisque les +6% de début 2009 sont surpassés.

Et surtout, le CAC se situe plus de 2% au-dessus de son niveau d'avant l'invasion surprise de l'Ukraine, à environ 1% de ses niveaux du 9 janvier 2022 sur le CAC40 'GR'.

L'Euro-Stoxx50 affiche un gain tonitruant de +1,5% à 4.080Pts dans le sillage de Francfort (+1,6%) et Amsterdam (+1,7%).



Et à 6.925, le CAC40 atteint en 1 semaine l'objectif prévu pour la fin d'une année 2023 'de tous les dangers', partant du constat que le potentiel était faible après déjà +20% repris depuis fin septembre.

Et plus il ya de scepticisme sur les fondements d'une telle hausse, plus ça monte !

Wall Street n'est pas en reste avec +1,7% sur le S&P500 et +2% sur le Nasdaq après +2,5% vendredi.



Les investisseurs veulent croire que le premier mois de l'année imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions: vu le rallye actuel, ce pourrait être une année historique !



D'après les calculs de S&P Dow Jones Indices, lorsque l'indice S&P 500 progresse au mois de janvier, il s'inscrit en hausse sur l'ensemble de l'exercice dans plus de 71% des cas.



Le théorème s'était largement vérifié l'an dernier, puisque le S&P avait chuté de 5% sur le premier mois de l'année avant de finir l'exercice 2022 sur un repli d'un peu plus de 19%.



De même, les analystes rappellent qu'il est extrêmement rare qu'une année de correction boursière soit suivie par un nouvel exercice dans le rouge, ce qui fait prédire aux stratégistes une année boursière 2023 plutôt favorable.



Pour les analystes de Danske Bank, l'année s'annonce 'intéressante' au vu des forces contradictoires qui tiraillent actuellement les marchés financiers.



'L'atténuation de l'inflation, la légère amélioration de la visibilité, la réouverture de l'économie chinoise et les liquidités inutilisées sont autant d'éléments de nature à réduire la prime de risque et soutenir les actions', assurent-ils dans leur dernier point hebdomadaire.



'A l'inverse, la perspective d'une récession, la politique toujours restrictive menée par les banques centrales et les pressions qui s'exercent sur les profits des entreprises militent toujours en faveur d'un positionnement prudent', tempère toutefois la banque danoise.



Chez le gestionnaire d'actifs américain Raymond James, on prédit aussi une hausse des marchés boursiers en 2023, tout en pronostiquant un chemin 'semé d'embuches' dans les mois qui viennent.



'La volatilité va sans doute persister et l'atteinte d'un creux avant que les marchés se redressent va sans doute prendre du temps dans l'environnement actuel', prévient Mike Gibbs, le directeur de son portefeuille d'actions et de la stratégie technique.



'Dans cet état d'esprit, nous recommandons aux investisseurs de se montrer patients et pragmatiques, c'est-à-dire d'utiliser les accès de faiblesse pour se renforcer (dans une optique de long terme) et de ne pas chasser à tout pris les rallyes qui pourraient se présenter', précise-t-il.



Une certaine fébrilité pourrait émerger dans les prochains jours, jusqu'au grand rendez-vous de la semaine côté américain, c'est-à-dire les statistiques mensuelles des prix à la consommation (CPI) publiées ce jeudi.



Les investisseurs espèrent un nouveau ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, qui avait atteint 7,1% au mois de novembre, son plus bas niveau en presque un an.



En Allemagne, la production industrielle a légèrement rebondi de 0,2% d'un mois sur l'autre en novembre, tirée par les biens de consommation après sa baisse de 0,4% enregistrée en octobre, selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



En Europe, l'indice 'Sentix' du moral des milieux d'affaires remonte de -21 à -17 alors que les prix de l'énergie s'assagissent.

La hausse des indices boursiers qui pénalisait un peu le compartiment obligataire ('risk-off') ce matin inverse lui aussi la vapeur puisque les taux se détendent maintenant de -2Pts sur les T-Bonds US (vers 3,55%) et les Bunds reviennent vers l'équilibre à 2,21400%... cette séance, ce n'est que du bonheur dans tous les compartiments, puisque le pétrole grimpe aussi de +2,5% ç 80,50$ et l'Or grappille +0,5% à 1.875$.

Oui, il est impossible de perdre de l'argent en étant acheteur de quoi que ce soit ce lundi !



Dans l'actualité des sociétés, Dassault Systèmes annonce l'entrée en vigueur à partir de ce jour de l'organisation de sa gouvernance, dévoilée le 27 avril dernier, faisant de son fondateur Charles Edelstenne le président d'honneur de la société, outre sa fonction maintenue d'administrateur.



CGG annonce le démarrage d'un nouveau projet de retraitement sismique 3D dans le bassin de Foz do Amazonas dans la marge équatoriale du Brésil, projet qui devrait s'achever fin 2023, avec des premières images dès le mois de juin.



Stellantis a annoncé lundi la signature d'un accord avec l'australien Element 25 portant sur l'approvisionnement en sulfate de manganèse pour ses batteries de véhicules électriques.

Enfin, Vinci annonce que Omexom ENR Sud-Ouest (VINCI Energies), en groupement avec SBIPB et Profil du Futur (ArcelorMittal), va construire une centrale photovoltaïque de 4,6 MWc pour EDF Renouvelables à La Réunion.