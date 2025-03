CAC40 : -1% et -1,5% hebdo, l'or bat un record à 3.086$ information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 15:11









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris accentue un peu ses pertes (-1% à 7.915) pour la dernière séance d'une semaine marquée par une nouvelle escalade dans le dossier commercial, alors qu'une importante salve d'indicateurs a été publiée ce matin et en début d'après midi.

L'Euro-Stoxx50 lâche également -0,8% à 5.340 (soit -2,4% hebdo, comme le CAC40), le DAX -0,9%.



Echaudés les menaces proférées par Donald Trump contre les constructeurs automobiles étrangers, les investisseurs espéraient néanmoins retrouver un peu d'optimisme avec les statistiques figurant au programme du jour.



L'indice des prix PCE -surveillé de près par la Fed- a augmenté de 2,5% en rythme annuel en février, comme en janvier, selon le Département du Commerce. Hors alimentation et énergie, sa hausse annuelle a néanmoins accéléré légèrement pour s'établir à +2,8%.



En outre, les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,4% en février par rapport au mois précédent, soit un peu moins qu'attendu par Jefferies, malgré des revenus en augmentation plus forte que prévu, de 0,8% d'un mois sur l'autre.



L'indice de confiance du consommateurs de l'Université du Michigan, lui aussi attendu dans l'après-midi, permettra à ce titre de mesurer l'évolution du moral des ménages américains dans le contexte politique actuel.



La plupart des indicateurs montrent que l'économie américaine est loin d'être sur le point d'entrer en récession, comme peuvent le redouter certains stratèges.



Publié hier, le PIB des Etats-Unis a augmenté de 2,4% en rythme annualisé au quatrième trimestre, selon le Département du Commerce, qui avait annoncé une croissance de 2,3% en estimation précédente il y a un mois.



Le regain de volatilité qui a caractérisé le marché cette semaine pourrait cependant être annonciateur de nouvelles secousses.



La semaine qui vient risque de connaître un nouvel accès de volatilité avec la présentation officielle, mercredi, des nouvelles surtaxes douanières prévues par l'administration Trump, le fameux 'Jour de la Libération' promis par le président américain.



Les marchés de change varient peu sachant que les indicateurs au menu du jour pourraient pousser les investisseurs à revoir leurs anticipations en matière de taux aux Etats-Unis.



L'euro reprend 0,2% face au dollar, évoluant toujours dans la zone de 1,08&0.



Les rendements américains se détendent nettement après le PCE : -8,5Pts , non loin de 4,285%.

Les Bunds effacent -4Pts à 2,726% et nos OAT -3Pts à 3,431%, idem pour les BTP à 3,842%.

L'OR bat un nouveau record à 3.086$/Oz, l'argent flirte avec 34,5$.



Le pétrole décline après son récent redressement, lié à des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, mais se dirige vers des gains confortables sur l'ensemble de la semaine.



Le Brent se replie de 0,3% à 73,9 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,4% à 69,6 dollars.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.