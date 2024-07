Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: +0,7% grâce au CPI et 8ème record d'affilée à WStreet information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 16:19









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris progresse de 0,7% vers 16H, renouant avec les meilleurs niveaux testés ce matin, autour des 7.620 points.

Le CAC40 progresse dans des volumes indigents, il est tiré au-delà des 7.600 par Vivendi (+3,6%), Téléperformance (+2,7%) ou encore Saint-Gobain (+2,2%).



L'Euro-Stox50 s'adjuge +0,6% vers 4.990 (une marge de sécurité de 2% s'est reconstituée en 72H).



Wall Street a rouvert sur un 8ème record historique pour le Nasdaq (le 28ème de l'année à 18.671), un 7ème pour le S&P500 à 5.654Pts... et le Dow Jones progresse mollement, de +0,3% vers 39.830.



Les marchés obligataires se montrent plus enthousiastes après la publication du 'CPI' (conforme aux attentes des plus optimistes) qui se tasse vers 3,00% (comme espéré).

Les T-Bonds US se détendent de -10Pts vers 4,178%, le '2 ans' de -12,3Pts vers 4,51%.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3% en juin sur 1 an, un taux annuel en baisse de 0,3 point par rapport à celui de mai, et légèrement inférieur à l'attente de Jefferies.



Hors énergie (+1%) et produits alimentaires (+2,2%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel est ressorti à 3,3% le mois dernier, un niveau au plus bas depuis avril 2021 et lui aussi en dessous des attentes (3,4%).



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre les mois de mai et juin 2024, les prix à la consommation aux Etats-Unis se sont tassés de 0,1% en données brutes, mais ont augmenté symétriquement en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré un repli de -17.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (à 222.000) lors de la semaine du 1er juillet.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 233 500 soit une baisse de 5250 par rapport à la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a reculé de 4000 pour s'établir à 1 852 000 lors de la semaine du 24 juin soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.



Lors de son intervention au Congrès, mardi et hier, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'était félicité du récent ralentissement de la hausse des prix, mais aussi déclaré attendre de nouveaux progrès permettant d'attester de cette amélioration.



Sur le marché obligataires européens, la tendance est au recul des rendements, le Bund allemand affichant -6Pts à 2,473% tandis que le taux des OAT françaises ressort à 3,125% (-6%), ce qui donne un 'spread' figé autour de 65 points de base.



La chute de rendement du Dollar propulse l'Euro de +0,5% vers 1,0885$, l'or en profite pour refranchir les 2.400$ (à 2.411$) et se rapproche de sa meilleure clôture de l'histoire au-delà de 2.425$.



Le marché du pétrole consolide de -0,7% : le Brent se replie vers 84,8$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Ipsen annonce la signature d'un accord de licence avec Foreseen Biotechnology, pour obtenir les droits mondiaux exclusifs de développement, fabrication et commercialisation de FS001, un médicament potentiellement premier de sa classe thérapeutique.



Par ailleurs, LDLC annonce avoir finalisé l'acquisition du fonds de commerce de Rue du Commerce, après la réalisation des opérations et des conditions suspensives prévues aux accords intervenus avec cette société, et conformément au calendrier annoncé.





