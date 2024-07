Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40 : +0,7% après le PPI US, une semaine pour rien à Paris information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagnait plus de 0,8% ce matin -dans des volumes inexistants, ça se confirme de jours en jour- autour des 7.690 points, bénéficiant notamment du rebond des poids lourds du luxe avec +1,7% pour LVMH ou encore +2% pour Hermès... mais les investisseurs déchantent un peu avec le 'PPI' (indices des prix à la production US qui préfigurent l hausse du cout de la vie) qui vient largement contrebalancer le recul séquentiel de -0,1% des prix à la consommation ('CPI' retombé à 3,00% et +3,4% en données 'core).

Le CAC40 ne gagne plus que 0,6 à 0,7% et l'Euro-Stoxx50 +0,5%, ce qui signifie une stagnation des actions sur la semaine écoulée (pour mémoire, après sa chute de -2% la veille, le Nasdaq s'inscrit en repli hebdo de -0,4% avant l'ouverture, anticipée en hausse de +0,1%).



Le 'PPI' ressort en effet en hausse de +0,2% en global (ce n'est pas une bonne surprise) et à +0,4% en donnée 'core' (hors alimentation + énergie).

C'était assez prévisible vu la hausse du baril depuis 1 mois, sans oublier le coût du fret avec un canal de Suez toujours neutralisé.



Cette séance de vendredi donne le coup d'envoi d''une nouvelle saison très attendue de résultats trimestriels d'entreprises, avec notamment les chiffres de JP-Morgan, Citigroup et Wells Fargo.



Leurs commentaires seront suivis de près alors que les intervenants commencent à s'inquiéter d'un éventuel ralentissement, peut-être plus marqué que prévu, de l'économie américaine au second semestre.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalaient depuis ce matin une ouverture de Wall Street sur une note stable, mais la tendance s'alourdit après le 'PPI', avec la remontée du rendement des T-Bonds de 4,1900% vers 4,22%, le '2 ans' remontant vers 4,51%.

Malgré tout, le consensus concernant une baisse de taux mi-septembre vient de bondir jeudi de 75 vers 90% : il faudrait vraiment une série de chiffres très 'robustes' sur la croissance pour remettre en cause le scénario à 2 X -25Pts d'ici fin 2024 (on reste loin des -6 ou -7 X 25Pts du début de l'année).

Mais ce sont surtout les résultats des grands noms américains des hautes technologies qui concentreront le plus l'attention des investisseurs au cours des prochains semaines.



Le secteur de la 'tech' devrait afficher le troisième taux de croissance des profits le plus élevé des 11 grands secteurs de l'indice S&P 500 pour le deuxième trimestre, à 16,4% selon FactSet, une performance essentiellement due au dynamisme actuel de Nvidia.



Les résultats du secteur de la high-tech seront d'autant plus importants que le Nasdaq n'a cessé d'enchaîner les records ces dernières semaines, ce qui signifie que les comptes des 'Sept Magnifiques' constitueront un test de valorisation important dans cette optique.



Sur le marché des taux européens, les rendements des obligations souveraines se dégrade légèrement alors que l'inflation en France est ressortie à +2,2% en juin (et non +2,1% comme espéré).

Le dix ans allemand évolue autour des 2,5100% (+4pts et que l'OAT française ressort à 3,1600% (+3,5 pts) donnant un 'spread' quasi inchangé à 65 points de base.

Les BTP italiens se tiennent mieux avec seulement +2Pts à 3,8080%.



L'Euro poursuit son rallye haussier avec +0,2% face au $ à 1,0890... mais c'est surtout le billet vert qui recule depuis 24H contre toutes devises.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.