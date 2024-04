Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC40: -0,5%, reflète les indices US à la veille du FOMC FED information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 15:49









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris creuse ses pertes (-0,5%), pénalisée par Stellantis (-7,5%), Renault (-7,3%) et Téléperformance (-4%).



L'Euro-Stoxx50 recule de -0,7% sous 4.950 alors que Wall Street rouvre en repli de -0,3% (S&P500) à -0,4% (Nasdaq) puis -0,5% (Dow Jones).



A la veille du jour férié du 1er mai - qui verra les principales places d'Europe continentale rester fermées - la séance du jour s'annonçait riche en statistique économique, à commencer par l'inflation sur le vieux continent.



Ainsi, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,4% en avril 2024, stable donc par rapport à son niveau de mars, selon une estimation rapide publiée à 11h par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Par ailleurs, au cours du premier trimestre 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans lazone euroet dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée parEurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Plus tôt dans la matinée, les investisseurs avaient pris connaissance du produit intérieur brut (PIB) de la France qui croit modérément au premier trimestre 2024 (+0,2% après +0,1% au trimestre précédent), selon la première estimation (en données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables) de l'Insee, l'inflation ralentit à +2,2%.



En Allemagne, le PIB a progressé de 0,2% au premier trimestre 2024 en rythme séquentiel, en volume et en données CVS-CJO, selon une première estimation de Destatis, après une baisse de 0,5% au quatrième trimestre 2023.

Sur le marché obligataire, tous les gains de la veille sont reperdus, et même un peu plus : nos OAT (+6,1Pts à 3,085%) renouent avec les pires niveaux de l'année, ainsi que les Bunds (+6,2% à 2,588%)... et outre-Atlantique, les T-Bonds se retendent de +5,5Pts vers 4,669%.



Les marchés font toujours face aux incertitudes entourant la tonalité du communiqué de la Fed qui sera publié demain soir.



Aucun changement de taux n'est attendu à l'occasion, mais les intervenants vont disséquer les éléments de langage relatifs à l'inflation : c'était presque impensable il y a 3 mois, mais l'hypothèse de zéro baisses de taux en 2024 et d'une hausse en janvier 2025 (dans 9 mois) rassemble désormais 33% des suffrages, tandis qu'une 1ère baisse de taux en septembre est marginalement majoritaire.

Les dernières semaines ont été clairement marquées par une spectaculaire révision à la baisse des anticipations de baisses de taux aux Etats-Unis pour 2024, passées de sept à potentiellement zéro.

Le Dollar en a profité pour se raffermir un peu face à l'Euro cette année (l'Euro recule de -0,2% vers 1,0700, soit -3% depuis le 1er janvier), et beaucoup face au Yen (-0,7%) qui retombe vers 157,5/$ (-12% cette année).



Le pétrole 'Brent' consolide de -0,6% mais reste ancré au contact ou au-dessus des 88$ à Londres.



La séance est également ponctuée par de nombreuses publications de trimestriels d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Air France-KLM publie une perte nette de 480 millions d'euros au titre des trois premiers mois de 2024, creusée de 143 millions en comparaison annuelle, avec une marge opérationnelle se dégradant de 2,5 points pour s'établir à -7,4%.



Stellantis a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires net de 41,7 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année, en baisse de 12% d'une année sur l'autre. A titre de comparaison, le consensus attendait un chiffre de l'ordre de 43,5 milliards d'euros.



Thales publie un chiffre d'affaires de 4 421ME au premier trimestre 2024, contre 4 026 ME au premier trimestre 2023, en croissance de 9,8 % en données publiées, et de 7,9 % à périmètre et taux de change constants.



Enfin, Arnaud Lagardère, Président Directeur Général, a informé ce jour les administrateurs de Lagardère SA de sa mise en examen. Il conteste et va former recours. Cette mise en examen porte essentiellement sur des faits concernant des sociétés personnelles lui appartenant intégralement et n'impliquant aucune société du groupe Lagardère précise le groupe.





