CAC 40: vers une troisième séance de repli

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble se diriger vers une troisième séance de baisse d'affilée ce mercredi, la prudence étant de mise avant la parution de chiffres de l'inflation qui pourrait conforter le repli des marchés ou au contraire leur permettre de rebondir.



D'après les premières informations disponibles, l'indice CAC 40 pourrait débuter la journée sur une perte de 0,5% à 7173 points.



Le marché parisien a connu jusqu'ici un début de semaine poussif, illustré par une seconde journée de recul mardi (-1,3%) qui l'a ramenée en direction du seuil symbolique des 7200 points.



'La difficulté du moment est de réunir suffisamment d'éléments pour relancer la progression de l'indice parisien', reconnaissent les analystes de Kiplink Finance.



Les investisseurs attendent avec une certaine fébrilité les statistiques des prix à la consommation qui seront publiées dans la journée en France, puis en Allemagne.



Des chiffres inférieurs au consensus, comme ceux dévoilés en Espagne hier, pourraient favoriser un nouveau reflux des rendements des emprunts d'Etat et apaiser les craintes sur les taux de la Banque centrale européenne (BCE).



Dans l'état actuel des choses, le mois de mai devrait se solder par une perte de l'ordre de 3,8% pour l'indice CAC 40.



'Mai se sera finalement avéré être un mois très intéressant, avec des gains énormes pour les valeurs technologiques et un repli des valeurs défensives, à moins qu'un événement d'improbable ne survienne aujourd'hui', commentent les équipes de Danske Bank.



La bonne tenue des titres 'high tech' - tout particulièrement ceux liés à l'intelligence artificielle comme Nvidia - a permis au Nasdaq de s'arroger 0,3% hier, mais le Dow Jones a cédé de son côté 0,1%.



Le risque d'un affrontement à Washington autour du plafond de la dette continue par ailleurs d'inquiéter les gérants, qui redoutent une répétition des épisodes de défaut de paiement qui avaient par le passé secoué l'économie du pays.



Si le président américain Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord sur le plafond de la dette, les parlementaires républicains, qui doivent encore valider l'accord, pourraient juger que leur leader a fait trop de concessions.



Un vote décisif est attendu aujourd'hui à la Chambre des représentants, où les républicains disposent justement de la majorité, avant que le projet ne soit soumis vendredi au Sénat, qui est contrôlé de peu par les démocrates.



Le temps commence à presser, car le Département du Trésor estime que la 'date X' - à compter de laquelle le gouvernement sera à court de liquidités - est fixée au lundi 5 juin.





