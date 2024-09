Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers une troisième séance de baisse d'affilée information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris se dirige vers une troisième séance consécutive de baisse mercredi matin, dans un marché très prudent à la veille de la publication des chiffres de l'emploi du mois d'août.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - perd 24 points à 7492 points, annonçant une ouverture dans le rouge mais dans des proportions moindres qu'aux cours des deux journées écoulées.



Après avoir lâché plus de 0,9% mardi, le marché parisien avait de nouveau cédé près de 1% hier, tout en parvenant à se maintenir de justesse au-dessus du seuil psychologique important des 7500 points.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont, quant à eux, connu une séance plus indécise mercredi, les investisseurs ayant éprouvé quelques difficultés à se remettre du coup de tabac essuyé mardi.



Les principaux indices new-yorkais ont fini en ordre dispersé, à l'issue d'une session où la volatilité fut quasiment éteinte, à l'inverse du scénario observé la veille.



Si le Dow Jones est parvenu à grappiller 0,1%, le Nasdaq Composite n'a pas réussi, lui, à conserver ses maigres gains de la matinée et reculait de 0,3% au final.



Les investisseurs vont probablement rechigner à se repositionner à l'achat avant les chiffres de l'emploi du mois d'août, qui seront publiés demain et qui s'annoncent déterminants pour l'orientation des marchés.



A la différence des précédentes publications, les intervenants attendent cette fois d'être rassurés sur la vigueur du marché de l'emploi et de l'activité économique en général.



Pour mémoire, les économistes attendent en moyenne 165.000 créations d'emplois, après les 114.000 annoncées pour juillet, pour un taux de chômage en baisse à 4,2% contre 4,3% le mois précédent.



Motif de prudence, le rapport 'Jolts' publié hier a montré que le marché du travail se détériorait plus rapidement que prévu, avec un repli de 3,3% des offres d'emploi 'ouvertes' aux Etats-Unis.



Dans un contexte où le doute commence à s'installer sur l'intensité du ralentissement économique, les statistiques prévues aujourd'hui seront également surveillées de près.



Sur le front des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi aux Etats-Unis des inscriptions aux allocations chômage, de l'enquête ADP sur l'emploi privé et de l'ISM services.



Alors que le scénario d'atterrissage en douceur a récemment été mis à l'épreuve, les opérateurs espèrent de bonnes surprises, qui permettraient d'écarter le scénario d'une prochaine récession.



En Europe sont attendus les chiffres des commandes à l'industrie en Allemagne puis des ventes de détail en zone euro, qui devraient pour leur part confirmer la morosité de la conjoncture sur le Vieux Continent.



Sur le marché obligataire, les traders saluent les propos de Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta, qui a dénoncé hier le risque de laisser les taux sur des 'niveaux restrictifs trop longtemps'.



Conséquence, le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend spectaculairement en direction de 3,78%, au plus bas depuis quasiment 12 mois.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.