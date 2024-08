Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers une semaine dans le vert, l'optimisme revient information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son redressement vendredi matin, les investisseurs paraissant vouloir finir dans le vert une semaine positive, marquée à la fois par des données rassurantes sur l'évolution de l'inflation aux Etats-Unis et sur la résistance de l'économie américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin août - avance de 26 points à 7450 points, laissant entrevoir une ouverture favorable.



Le marché parisien avait réussi hier à aligner une troisième séance consécutive de hausse en s'adjugeant plus de 1,2% à 7423 points, repassant pour la première fois depuis la fin juillet au-dessus du seuil des 7400 points.



Rassuré par la meilleure maîtrise de l'inflation et la bonne orientation de la consommation Outre-Atlantique, le CAC 40 se dirige - à se stade - vers une progression de l'ordre de 2,1% sur l'ensemble de la semaine.



'Après quelques semaines de turbulences, l'environnement s'est stabilisé sur les marché financiers et nous nous attendons à ce que le rebond amorcé sur les actions cette semaine se poursuive', écrivent les analystes de Capital Economics.



'Nous partons du principe que la chute qui avait suivi les statistiques économiques américaines du début du mois d'août a été largement exagérée et due pour l'essentiel à des débouclement rapides de positions sur des actifs qui étaient trop recherchés', ajoute le bureau d'études basé à Londres.



'S'il est vrai que le risque de récession aux Etats-Unis s'est légèrement accru, plusieurs signes laissent penser que les investisseurs commencent à digérer le récent épisode de crise', conclut le cabinet d'analyse.



Un point de vue partagé par les stratèges d'UBS, qui jugent que les données parues cette semaine ont renforcé le scénario d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine.



'Les derniers chiffres de l'inflation américaine appuient notre théorie d'un ralentissement graduelle de la croissance aux Etats-Unis', juge Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management.



'Cela renforce notre point de vue selon lequel la Fed va commencer à assouplir sa politique monétaire en septembre, ce qui constitue un élément porteur pour les actifs risqués', renchérit-il.



Si la séance de vendredi s'annonce plutôt calme au chapitre économique, les investisseurs chercheront dans les rares publications du jour de nouvelles raisons de se rassurer.



Aux Etats-Unis, ils prendront connaissance, dans l'après-midi, des chiffres des mises en chantier et des permis de construire, puis de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



L'engouement des investisseurs pour les placements obligataires ne s'est pas démenti cette semaine en dépit des chiffres rassurants sur l'inflation, qui laissent entrevoir de prochaines baisses de taux.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans revient, à moins de 3,93%, en direction de ses planchers annuels tandis que son équivalent allemand de même échéance, le Bund, reste globalement stable à 2,26%.



Sur le marché des changes, l'euro reprend un peu de terrain face au dollar, à 1,0985 face au billet vert.



Enfin, le baril de Brent recule de 0,2% à 80,9 dollars à Londres, tandis que le brut léger américain (WTI) cède 0,3% à 77,9 dollars, ce qui n'empêche pas ce dernier de se diriger vers un gain hebdomadaire symbolique de 1%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance.