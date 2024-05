Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers une séance atone pour cause de jour férié information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sans tendance claire mercredi matin dans un marché qui s'annonce particulièrement creux en ce jour férié de l'Armistice.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 grignote à peine 1,5 point à 8068 points, laissant entrevoir un début de séance autour de l'équilibre.



Après un mois d'avril difficile (-2,7%), le marché parisien s'est remis dans le bon sens de la marche depuis une semaine, bien aidée par Wall Street qui a applaudi les chiffres de l'emploi rassurants publiés vendredi dernier.



Le regain d'appétit pour le risque déclenché par la nouvelle ne semble pas se démentir pour l'instant et le marché parisien a encore gagné près de 1% hier à 8075 points, alignant une troisième séance consécutive de hausse.



L'indice vedette ne se situe désormais plus qu'à 1,6% de son plus haut historique de clôture atteint fin mars, au-delà des 8205 points.



L'indice STOXX Europe 600 a pour sa part inscrit un nouveau pic historique hier soir.



Au-delà de la dynamique positive constatée à New York, essentiellement due à l'engouement entourant les grandes capitalisations technologique, les investisseurs semblent désormais se montrer plus positifs sur la situation économique en Europe.



Le gestionnaire d'actifs suisse Pictet AM a annoncé hier avoir relevé de 'neutre' à 'surpondérer' sa recommandation sur les actions européennes, qu'il juge de plus en plus attrayantes.



De son point de vue, la ré-accélération de l'activité sur le Vieux Continent devraient permettre aux entreprises de dépasser les prévisions de résultats établies par le consensus cette année.



Les volumes devraient toutefois rester limités ce mercredi en raison de l'absence d'une partie des investisseurs français, la journée de la Fête de la Victoire de 1945 étant fériée dans l'Hexagone.



Wall Street a par ailleurs marqué le pas mardi soir après sa forte hausse des derniers jours, qui avait permis au Nasdaq de se rapprocher de son record historiques.



Du côté des rares indicateurs à l'agenda, les chiffres de la production industrielle allemande devraient confirmer les difficultés actuellement rencontrées par le secteur.



Au niveau des résultats, Alstom a annoncé avoir enregistré un fort rebond au cours du second semestre, avec de solides prises de commandes, une forte croissance organique, une rentabilité améliorée et une génération de cash-flow libre de 562 millions d'euros.



Les publications trimestrielles de plusieurs poids lourds européens de la trempe d'AB InBev, Ahold Delhaize, BMW, Continental, Henkel, Puma et Siemens Energy seront également suivies de près.



Sur le compartiment obligataire, la détente des taux se poursuit aux Etats Unis comme en Europe, le rendement des Treasuries américains à dix ans revenant vers 4,46%, tandis que le Bund allemand se stabilise autour de 2,42%



Le marché pétrolier reste orienté à la baisse, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédant 0,6% à 77,9 dollars le baril en attendant la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires américains.





