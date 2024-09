Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers une rentrée dans le calme sans Wall Street information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue sans grande tendance lundi matin dans des volumes qui s'annoncent réduits en l'absence des investisseurs du fait de la fermeture de Wall Street pour le 'Labor Day'.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - grignote 0,5 points à 7649,5 points, laissant entrevoir une stabilité presque parfaite dans les premiers échanges.



Rassuré par l'évolution favorable de l'inflation en Europe comme aux Etats-Unis, le marché parisien s'était adjugé plus de 0,7% la semaine passée pour aligner une quatrième semaine consécutive de progression.



Le mois d'août, marqué entre autres par le franchissement à la hausse du seuil de résistance des 7620 points, s'est soldé par une progression de 1,3% pour le CAC.



Après de telles performances, les investisseurs pourraient être tentés de reprendre leur souffle, d'autant que les marchés d'actions américains resteront fermés aujourd'hui pour 'Labor Day', un facteur généralement synonyme d'échanges peu animés sur le Vieux Continent.



Après la pause de 'Labor Day', la semaine s'annonce en revanche plus chargée du côté de Wall Street avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi du mois d'août, qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale.



Alors que le prochaine réunion de la Fed approche, les investisseurs semblent de plus en plus convaincus que le reflux de l'inflation et le ralentissement du marché du travail amèneront la banque centrale à mettre en place des mesures de soutien à l'économie.



Les marchés espèrent une lecture positive de la statistique, après la déception du mois précédent qui les avaient conduits à envisager une éventuelle récession aux Etats-Unis et fait vaciller les indices boursiers.



Selon les économistes, l'économie américaine devrait avoir créé autour de 155.000 emplois le mois dernier contre 114.000 créations de postes en juillet.



D'après les analystes, ces chiffres devraient permettre de déterminer si la Fed ouvrira, dans un peu plus de deux semaines, son cycle de baisses de taux par une réduction de 25 ou de 50 points de base.



'Le marché attend (...) de savoir si la Fed va entamer des baisses de taux significatives, reflétant soit une approche d'urgence, soit une approche d'ajustement progressif', explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier Investment Managers.



En attendant le point d'orgue de vendredi, les opérateurs prendront connaissance aujourd'hui des indices PMI définitifs de la zone euro pour le secteur manufacturier, qui devraient confirmer le ralentissement de l'activité, perceptible également en Chine, ce qui a pesé sur l'ensemble des Bourses en Asie.



L'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier de la Chine s'est établi à 49,1 en août, contre 49,4 le mois précédent, en raison de l'impact des vagues de chaleur et des orages selon le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Dans le sillage de ces données sans éclat, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong perdait 1,6% en fin de séance, tandis que le CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghaï et Shenzhen lâchait plus de 1%.





