CAC 40: vers une poursuite du rebond amorcé la veille information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 08:30

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait prolonger vendredi son timide rebond amorcé la veille dans l'attente de la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - gagne 36,5 points à 7173 points, laissant entrevoir un début de séance positif.



Après un début de semaine difficile, le marché parisien avait tenté un sursaut hier, qui lui avait permis de s'arroger plus de 0,5% à 7137 points au coup de cloche final.



Sur l'ensemble de la semaine, l'indice vedette affiche encore un repli de 2,5% et confirme la cassure du support majeur des 7150 points.



La dissipation du spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis devrait toutefois inciter les investisseurs à revenir vers les actifs risqués en cette dernière séance de la semaine.



Le Sénat américain a approuvé dans la nuit un projet de loi prévoyant la suspension jusqu'en 2025 du plafond de la dette américaine, écartant ainsi le scénario d'un défaut de paiement qui aurait réduit à néant les espoirs d'un atterrissage en douceur de l'économie.



Le principal rendez-vous de la journée interviendra à 14h30, avec la publication du rapport sur l'emploi en mai aux Etats-Unis qui indiquera si le marché du travail commence enfin à montrer quelques signes de ralentissement.



Les économistes prévoient autour de 190.000 créations de postes, après les 243.000 du mois précédent, alors que la moyenne des douze derniers mois s'établit à 222.000.



Comme lors des mois précédents, l'attention des investisseurs se portera sur la hausse des salaires, qui n'a eu de cesse de s'accélérer depuis un an.



Un chiffre inférieur aux attentes pourrait être bien accueilli par les intervenants de marché car il confirmerait la très forte probabilité d'une prochaine pause dans l'action de la Fed.



L'accumulation des signes de ralentissement économique a récemment poussé les investisseurs à revoir leurs anticipations en matière d'évolution des taux d'intérêt.



Selon le baromètre FedWatch du CME Group, les marchés évaluent désormais à près de 74% la probabilité d'un statu quo de la part de la Fed le 14 juin, contre moins de 36% la semaine dernière.



Dans ce contexte, la Bourse de New York a rebondi jeudi, la publication d'un ISM manufacturier inférieur aux attentes ayant nourri les espoirs d'une approche plus prudente de la Réserve Fédérale.



Le Dow Jones a pris près de 0,5% à 33062 points et le Nasdaq Composite a grimpé d'environ 1,3% à 13.101 points.



Si elle favorise la hausse des actions, la perspective d'un maintien des taux de la Fed se traduit par une détente des rendements obligataires avec un 10 ans américain qui reflue vers 3,60%, proche d'un plus bas de deux semaines.



En Europe, son équivalent allemand perd un point de base, à 2,24%.



Avec le retour de l'appétit pour le risque, les cours du pétrole repartent à la hausse mais ils se dirigent vers une nouvelle semaine de baisse au vu des incertitudes qui entourent la demande sur fond de ralentissement de l'activité.



Le contrat juillet sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend actuellement 1%, à près de 70,8 dollars le baril, tandis que le Brent gagne lui aussi 1%, à près de 75 dollars.