CAC 40 : vers une poursuite de la dynamique favorable
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 08:28
Wall Street a fait preuve mercredi d'une bonne résistance à l'entrée en vigueur du shutdown (fermeture partielle des administrations fédérales), ainsi qu'à la publication d'un rapport d'ADP illustrant la morosité du marché du travail américain.
Pour rappel, le cabinet de services aux entreprises a fait part de 32 000 destructions d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis en septembre. De plus, il a révisé le solde du mois précédent à -3 000, au lieu de +54 000 en première lecture.
'Alors que le rapport sur l'emploi de septembre pourrait ne pas être publié à cause du shutdown, ces chiffres valident encore un peu davantage l'hypothèse que le marché du travail est en fort ralentissement', constate Bastien Drut, chez CPRAM.
'Cela pourrait même se dégrader davantage avec le shutdown', prévient-il. Estimant donc qu'il ne fait pas de doute que la Fed va continuer son cycle de baisses de taux, la question devient selon lui : 'va-t-elle accélérer ce cycle ?'.
Le shutdown pourrait aussi remettre en question la parution des inscriptions hebdomadaires au chômage et des commandes à l'industrie américaine cet après-midi, mais la matinée verra paraitre les chiffres du chômage dans la zone euro.
Dans l'actualité des valeurs à Paris, EssilorLuxottica annonce la finalisation de l'acquisition d'Optegra, 'plateforme d'ophtalmologie à forte croissance et hautement intégrée', cette opération ayant reçu les autorisations nécessaires.
Saint-Gobain indique être entré en négociations exclusives avec Ponsardin Industries pour la cession de SFIC Belgique, un distributeur de matériaux de construction spécialisé dans le plâtre, l'isolation et les plafonds.
Argan annonce avoir généré 158,7 millions d'euros de revenus locatifs sur les neuf premiers mois de 2025, en progression de 6%, principalement grâce aux livraisons réalisées en 2024 et à la revalorisation des loyers au 1er janvier.
A lire aussi
-
Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite
-
PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer