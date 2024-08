Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers une petite hausse, Nvidia impressionne moins information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, les résultats en demi-teinte de Nvidia, le géant américain de l'IA, n'ayant pas entamé l'optimisme des investisseurs avant la parution de nouvelles données sur l'inflation en Europe.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 9,5 points à 7597,5 points, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



Les intervenants de marché semblent toutefois peiner à définir une tendance claire suite à la publication, hier soir après la clôture de Wall Street, des comptes de Nvidia, qui a mêlé bonnes et mauvaises surprises.



Le fabricant de processeurs a déçu en dévoilant des chiffres moins spectaculaires qu'à l'accoutumée, quand bien même son chiffre d'affaires et son bénéfice trimestriels ont dépassé les attentes des analystes.



'La marche était haute. Mais Nvidia n'a pas déçu', juge ainsi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Les stratèges de Danske Bank soulignent, eux, que le groupe a fait état de perspectives prometteuses, mais notent aussi que ses performances n'ont pas réussi à 'impressionner' les investisseurs.



Il est vrai que les marchés avaient déjà largement intégré l'hypothèse de chiffres solides, comme l'illustre le rebond de près de 30% signé par le titre depuis son point bas du 7 août dernier.



Au final, l'ensemble mitigé des résultats publiés mercredi soir se traduisait par des prises de profits en transactions électroniques et le titre chutait de quasiment 7% dans les échanges d'après-clôture à New York.



Suite à cette publication contrastée, les investisseurs vont sans doute tenter de déterminer si les records inscrits ces derniers jours à Wall Street et les niveaux de valorisation actuels sont bien justifiés.



Une série d'indicateurs au programme aujourd'hui devraient les aider à mieux évaluer la santé de l'économie des deux côtés de l'Atlantique.



Du côté des statistiques attendues en Europe, les chiffres préliminaires de l'inflation en Allemagne et en Espagne seront surveillés de près à la veille de la parution de l'indice des prix à la consommation (PCI) en zone euro.



Les investisseurs prendront par ailleurs connaissance à 14h30 de la deuxième estimation du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre, ainsi que des inscriptions aux allocations chômage.





