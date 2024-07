Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers une ouverture favorable en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris semble se diriger vers une ouverture positive mercredi, les investisseurs retrouvant un peu d'appétit pour le risque à quelques heures des conclusions de la réunion de la Réserve fédérale et après une nouvelle série de résultats d'entreprises.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin août - grimpe de 73,5 points à 7563,5 points, laissant entrevoir une poursuite du timide rebond (+0,4%) entamé la veille.



Le principal rendez-vous économique du jour aura lieu après la clôture des marchés européens avec la publication à 20h00 du communiqué de politique monétaire de la Fed suite à deux jours de débats.



L'autorité centrale ne devrait ni modifier ses taux directeurs ni faire d'annonce spectaculaire, mais l'attention des investisseurs se portera sur les signes permettant d'anticiper de prochaines baisses de taux, étant donné que l'inflation aux Etats-Unis se rapproche désormais de son objectif de 2%.



'Jay Powell devrait (...) confirmer la probabilité élevée de l'amorce d'un cycle d'assouplissement monétaire en septembre, ce qui est déjà acté par le marché', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la possibilité d'une baisse de

taux de 25 points de base à la rentrée est désormais estimée à plus de 87%.



En attendant le verdict de la Fed, la Banque du Japon a relevé dans la nuit son taux directeur à 0,25%, poursuivant ainsi le processus de normalisation de sa politique monétaire après des années d'approche ultra-accommodante.



Pour Chris Weston, le responsable de la recherche chez Pepperstone, cette décision doit être interprétée comme un 'signe de confiance et un message selon lequel l'économie se trouve aujourd'hui dans une situation suffisamment solide'.



En Chine, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur non manufacturier s'est replié à 50,2 en juillet, contre 50,5 en juin, ce qui pourrait appeler de nouvelles mesures de soutien à l'activité de la part de Pékin.



Attendus à 11h00, les derniers chiffres de l'inflation en zone euro devraient quant à eux confirmer le processus de décélération des hausses de prix constatée depuis maintenant presque deux ans.



L'indice des prix à la consommation pour le mois de juillet est attendu en baisse de 2,5% à 2,4% sur un an. Quant à l'inflation sous-jacente, elle devrait avoir reflué de 2,9% à 2,8% d'une année sur l'autre.



Aux Etats-Unis, les investisseurs surveilleront à 14h15 l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé qui fournira de précieux enseignements sur la santé du marché du travail à deux jours des chiffres officiels de l'emploi.



Plusieurs résultats d'entreprises - dont ceux de Danone, HSBC ou Safran - vont encore animer la séance européenne aujourd'hui alors qu'aux Etats-Unis, les résultats de Microsoft pourraient peser sur la tendance à l'ouverture de Wall Street.



Dans les échanges avant-Bourse, Microsoft perd plus de 2% après avoir dévoilé hier soir des performances supérieures aux attentes pour son deuxième trimestre, mais qui ont aussi fait apparaître un ralentissement de sa croissance dans le 'cloud'.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des emprunts d'Etat américains évoluent sur des écarts imperceptibles ou tout juste symboliques en attendant les annonces de la Fed.



Le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 4,14%, tandis que le Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, s'établit à 2,34%.



Le calme domine aussi sur le marché des changes, où l'euro, en remontant au-delà de 1,0820, parvient toutefois à reprendre un peu de terrain face au dollar.



Les cours du pétrole - jusqu'ici insensibles au regain de tension au Proche-Orient - se redressent en perspective de la parution, dans l'après-midi, des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend actuellement 1,8% à 76,1 dollars et le Brent de mer du Nord gagne 1,6% à 79,9 dollars.





