CAC 40 : vers une ouverture dans le vert malgré l'Asie

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin malgré la chute des places chinoises qui craignent une rapide accélération de la propagation du nouveau coronavirus. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin février - progresse de 19 points à 5823 points, annonçant une ouverture dans le vert. Pris au dépourvu la semaine dernière par la vive extension de la flambée épidémique, les investisseurs doivent faire face ce lundi à un regain d'inquiétudes concernant les conséquences économiques du virus. Les Bourses asiatiques ont toutes encaissé de lourdes pertes lundi. A Tokyo, le Nikkei a limité son recul à 0,7%, mais l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale a décroché de près de 8,4% pour sa séance de reprise après les congés du Nouvel An lunaire. Le stress lié au coronavirus se traduit par une multiplication d'initiatives qui envoient des signaux préoccupants. A en croire les équipes de Danske Bank, la récente inversion de la courbe de taux américaine met en évidence un risque accru de récession aux Etats-Unis. D'après les calculs de la banque danoise, les investisseurs intègrent désormais plus de 50% de chances d'une récession Outre-Atlantique. Dans l'immédiat, c'est le risque d'un ralentissement de la croissance en Chine - si les mesures de confinement et d'arrêt de la production dans de grandes régions industrielles se prolongent au-delà de la mi-février - qui pèsent sur le pétrole. Le Brent de la Mer du Nord cède actuellement près de 0,7% à 56,2 dollars. L'aversion au risque ne se traduit même pas par un retour des valeurs sûres telles que l'or. Autre élément inquiétant, le 'VIX' - l'indice de volatilité du CBOE, dit 'indice de la peur' - bondit de presque 18% à 18,8 points. Dans ces conditions, la Banque populaire de Chine (BPC) a pris la décision d'injecter plus de 173 milliards de dollars dans le système financier sur fond de lutte contre l'épidémie.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.23%