Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers une légère hausse dans le sillage du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse mardi dans le sillage des gains enregistrés la veille à Wall Street, mais les variations s'annoncent limitées en l'absence d'événements économiques notables.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - se traite à 8004 points, en hausse de 17 points, laissant entrevoir une progression de l'ordre de 0,2% à l'ouverture.



Le marché parisien avait conclu la première séance de la semaine sur une hausse de 0,5%, à 7996 points, faute de facteurs susceptibles de lui donner un élan supplémentaire.



A l'orée d'une semaine qui s'annonce calme en raison de la perspective de plusieurs jours fériés, le CAC s'est brièvement invité au-delà des 8030 points en début d'après-midi (+1%), avant de céder la moitié de ses gains en seconde partie de séance.



L'absence d'indicateurs économiques de premier plan susceptibles d'influencer la tendance devrait continuer d'inciter à l'attentisme ce mardi.



En dépit de ce calme apparent, la Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par les valeurs technologiques sur fond de détente des rendements obligataires.



Le Nasdaq a ainsi réussi à engranger 1,2% dans le sillage de ses locomotives habituelles, à savoir AMD, Meta, Nvidia ou Netflix, pour revenir à un peu plus de 1% de son record historique du début du mois d'avril.



Certains stratèges commencent néanmoins à s'inquiéter de la grande dépendance des places boursières aux performances des méga-caps technologiques.



'Les marchés actions présentent une forte concentration, axée sur les 'Sept Magnifiques', avec une importante dispersion des performances au niveau des titres', souligne Nanette Hechler-Fayd'herbe, analyste chez Lombard Odier.



'Historiquement, des niveaux de concentration aussi élevés ont souvent été suivis d'un retour à la moyenne, sur fond de correction boursière', prévient-elle.



Malgré ces inquiétudes sur les valorisations de la tech, d'autres professionnels font preuve de davantage optimisme, jugeant que cet emballement est justifié par la période historique que vit actuellement le secteur.



'Nous estimons que les valeurs tech devraient profiter dans les mois à venir de la combinaison de trois facteurs: le boom des infrastructures IA, le rebond de la demande par les grands fournisseurs de services cloud et l'engouement pour l'IA générative avec des applications concrètes dans la publicité numérique', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



D'après l'analyste, la donne pourrait notamment changer dans deux semaines avec les résultats de Nvidia, prévus le 22 mai prochain, qui devraient selon lui confirmer la bonne direction des valeurs technologiques.



L'agenda macroéconomique s'annonce calme mince aujourd'hui, avec tout de même la publication dans le courant de la matinée des ventes de détail en zone euro, qui devraient montrer une petite embellie en mars.



Côté résultats, les investisseurs vont prendre connaissance d'une nouvelle salve de publications trimestrielles avec les performances de groupes européens de premier plan, comme Adecco, bp, Ferrari, Infineon, UniCredit ou UBS.



Disney doit également dévoiler ses comptes à la mi-journée, avant l'ouverture de Wall Street.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.56%