Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : vers une fin de semaine en douceur information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 08:29









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait évoluer dans le calme vendredi en début de séance, les investisseurs continuant de digérer les annonces faites la veille par la Banque centrale européenne (BCE). Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 15 points à 6699,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif. Le rendez-vous avec la BCE maintenant passé, les intervenants de marché pourraient avoir à coeur de terminer la semaine sur une note favorable, alors que le CAC affiche à ce stade un parcours hebdomadaire autour de l'équilibre. Sans surprise, la BCE a maintenu hier sa politique monétaire accommodante, tout en entrouvrant la porte à une légère réduction du montant de ses rachats d'actifs. En évoquant la perspective d'un resserrement monétaire prudent, sa présidente, Christine Lagarde, a réussi à ne pas provoquer trop de remous sur les places financières, qui vont pouvoir de nouveau se focaliser sur les indicateurs économiques. Plusieurs indicateurs de premier plan figurent justement à l'agenda du jour ce vendredi, dont les derniers chiffres de l'inflation en Allemagne. Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance, dans l'après-midi, des prix à la production industrielle, puis des stocks des grossistes. La réaction des places européennes à la BCE a jusqu'ici été mesurée, ce qui semble suggérer que les investisseurs avaient bien anticipé le recalibrage amorcé par la BCE. Sur le marché des changes, l'euro se stabilise après sa remontée de la veille face au billet vert et évolue autour de la barre de 1,1825 dollar. Sur le marché des taux, les obligations d'Etat continuent de jouer leur rôle de valeur sûre après leur spectaculaire détente de la veille, avec des rendements qui continuent de reculer, notamment dans la périphérie (Italie et Espagne). A New York, les marchés d'actions américains n'ont pas profité de la détente des taux, ni de la bonne humeur des places européennes après la prestation de Christine Lagarde. Le Dow Jones et le S&P 500 ont évolué dans d'étroites limites tout au long de la séance, pour terminer sur un mouvement de consolidation proche de -0,5%. Mais Wall Street avait pris beaucoup d'avance sur l'Europe depuis juillet, ce qui signifie qu'un rééquilibrage pourrait maintenant s'opérer puisque la BCE vient d'offrir un peu de visibilité et de l'optimisme sur la croissance.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.23%