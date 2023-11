Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: vers une fin de semaine dans le flou information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note indécise vendredi matin, les investisseurs semblant tentés de prendre quelques bénéfices au terme d'une semaine qui s'annonce pour l'instant gagnante.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grignote 14,5 points à 7183,5 points, laissant entrevoir une modeste progression en début de séance.



Les marchés d'actions paraissent vouloir finir tranquillement une semaine marquée par un retour des questionnements autour des futures décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC gagne pour l'instant 1,75%, ce qui porte à près de 5,5% ses gains depuis le redressement opéré depuis la fin du mois d'octobre.



A Wall Street, les marchés d'actions américains se dirigent eux aussi vers une semaine positive, avec une hausse hebdomadaire de l'ordre de 2% pour le Dow Jones comme pour le Nasdaq.



Si les investisseurs font désormais clairement le pari d'une fin du cycle de resserrement monétaire des grandes banques centrales, le ralentissement des pressions inflationnistes ne les ont pas totalement rassurés.



'Il est clair que la lutte des banques centrales contre l'inflation est loin d'être terminée', estime Thomas Hempell, économiste chez Generali Investments.



'Les taux se maintiendront probablement à leur niveau actuel en pause prolongée - les premières baisses de taux étant peu probables avant le second semestre 2024', souligne l'analyste.



Dans ce contexte, les investisseurs sont à la recherche d'éléments concrets susceptibles de leur donner une direction pour les mois à venir et de déterminer si la récente séquence haussière marque le début d'une véritable embellie ou si un nouvel épisode de correction se profile d'ici à la fin de l'année.



'Les marchés boursiers semblent se trouver à un point d'inflexion et, à ce stade, il est impossible d'exclure une évolution positive - ou négative - extrême', préviennent les équipes de Lombard Odier.



'Côté négatif, il se pourrait que la consommation et le marché de l'emploi se détériorent durant le mois à venir', juge la banque privée suisse.



'Toutefois, il n'est pas impossible que nous assistions à un environnement plus positif, où l'industrie manufacturière américaine se rétablirait plus vite, donnant ainsi une impulsion aux marchés boursiers', ajoute-t-elle.



Les données économiques parues cette semaine se sont révélés plutôt positives dans l'ensemble, notamment du côté de l'inflation, mais certains indicateurs d'activité s'avèrent bien plus mitigés.



Conséquence, les rendements obligataires restent orientés à la baisse, les investisseurs continuant à réviser à la baisse leurs anticipations en terme de hausse des taux.



A moins de 4,45%, celui des bons du Trésor américain à dix ans retombe à son plus bas niveau de quasiment deux mois et perd pas loin de 20 points de base sur la semaine.



Le marché pétrolier tente d'enrayer sa correction due à la perspective de plus en plus sérieuse d'un ralentissement de l'économie mondiale, mais se dirige lui aussi vers de lourdes pertes sur la semaine.



Le Brent grignote à peine 0,1% à 77,5 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se stabilise autour de 72,9 dollars.





