CAC 40: vers une deuxième semaine consécutive de gains information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 08:26









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre sa série gagnante vendredi, s'acheminant ainsi vers une deuxième semaine consécutive de gains, portée par un début d'accalmie sur le front de la guerre commerciale et de bons résultats.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - progresse de 53,5 points à 7486 points, laissant entrevoir une troisième séance d'affilée dans le vert.



L'embellie observée sur les marchés financiers cette semaine est principalement due au reflux des craintes concernant l'intensification des tensions commerciales.



Si Pékin a confirmé hier qu'aucune négociation n'avait actuellement lieu avec Washington, les investisseurs semblent soulagés par l'absence de nouvelle escalade verbale entre les deux pays.



'Nous pensons (...) que la guerre tarifaire entre les Etats-Unis et la Chine est entrée dans sa deuxième phase, qui mettra à l'épreuve l'endurance et la force des deux parties', explique Victoria Mio, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson.



L'appétit pour le risque a également été stimulé par le fait que Donald Trump ait apparemment renoncé à limoger Jerome Powell, le président de la Fed, dont le flegme est généralement apprécié par les investisseurs.



Les derniers gains ont également pu s'appuyer sur une série de solides résultats d'entreprise, comme en témoigne le bon accueil réservé aux publications de Kering, STMicroelectronics ou Renault ces derniers jours.



Sur l'ensemble de la semaine écourtée par le Lundi de Pâques, le CAC 40 affiche pour l'instant un gain de quasiment 3%, ce qui confirme le retour vers les actions après le rebond déjà constaté la semaine précédente.



La séance d'aujourd'hui va encore être animée par les comptes de plusieurs poids lourds européens de la cote comme Carrefour, Holcim, Michelin, Saint-Gobain, Safran, Umicore ou Veolia.



A New York, les marchés d'actions américains ont aligné une troisième séance d'affilée dans le vert jeudi soir, ce qui ne leur était plus arrivé depuis un mois.



Le Dow Jones s'est adjugé 1,23% et le Nasdaq s'est démarqué avec une progression de 2,7% dans le sillage de l'envolée des valeurs liées aux semi-conducteurs.



Seule fausse note, Intel a publié après la clôture des résultats en deçà des attentes, une déception toutefois compensée par la solide copie d'Alphabet dont le bénéfice a dépassé de 40% les prévisions du consensus.



Sur le plan de la conjoncture économique, les intervenants suivront principalement l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, qui tombera cet après-midi.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bonds du Trésor repartent à la baisse, ce qui montre que les investisseurs retrouvent un peu de sérénité.



Le rendement de l'emprunt à dix ans recule de 6,5 points de base vers 4,32%.



Le dollar reprend un du terrain face à l'euro à la faveur du reflux des inquiétudes ayant trait au conflit commercial, ce qui se traduit par un recul de la monnaie unique aux abords de 1,3330.



Les cours du pétrole remontent un peu, mais se dirigent malgré tout vers une semaine dans le rouge.



Le contrat à terme sur le Brent gagne 15 cents à 66,7 dollars le baril, soit une progression de 0,2%, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,3% à près de 63 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.