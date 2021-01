Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : vers un repli modéré en attendant les PMI Cercle Finance • 22/01/2021 à 08:33









(Crédit photo : L. Grassin) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli vendredi matin dans un marché sans grande orientation en attendant la publication de plusieurs indicateurs d'activité en Europe. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance février - recule de 24 points à 5562 points, annonçant un reflux modéré à l'ouverture. Le début de séance sera principalement animé par les résultats des enquêtes PMI mensuelles d'IHS Markit réalisées auprès des directeurs d'achats du secteur privé européen. 'Nous nous attendons à ce que les PMI 'flash' se replient en Europe au mois de janvier compte tenu des restrictions plus sévères imposées en raison du coronavirus, avec des chiffres qui devraient ressortir légèrement en-dessous du consensus', prévient Goldman Sachs. Analystes et économistes attendent en moyenne un recul de l'indice PMI composite préliminaire de la zone euro à 47,6 ce moic-ci, contre 49,1 en décembre. Goldman prévient toutefois que les politiques de soutien à l'économie et la meilleure adaptation des citoyens et des entreprises au confinement pourraient permettre aux PMI de réserver quelques bonnes surprises. Au Japon, l'indice PMI au Jibun est ressorti en baisse à 46,7 pour janvier, contre 48,5 le mois dernier. La Bourse de Tokyo s'apprêtait à clôturer sur un repli de 0,4% après ce chiffre tandis que le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale affichait un gain de 0,1%. Hier soir, les marchés d'actions actions américains avaient fini la séance de façon contrastée, sur fond de plusieurs statistiques assez contradictoires. Les contrats à terme sur les indices américains suggèrent pour l'instant une ouverture en baisse de 0,3% à 0,4% aujourd'hui à Wall Street. Les investisseurs restent par ailleurs à l'affût des derniers résultats d'entreprises. Après les publications d'Intel et IBM hier soir, ils surveilleront avec attention, aujourd'hui, les comptes du groupe de services pétroliers Schlumberger, attendus à la mi-journée.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.99%