Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40: vers un petit sursaut avant une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin, alors que les investisseurs se préparent à une semaine chargée avec la publication de nombreux résultats trimestriels et la décision de politique monétaire de la BCE.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin octobre - progresse de 20,5 points à 6854 points, laissant entrevoir un petit sursaut après une perte de 2,6% la semaine dernière.



La séance du jour s'annonce relativement calme du fait d'un agenda allégé, avant le déluge de résultats attendu dans les prochains jours, parmi lesquels ceux des géants technologiques Microsoft, Meta ou Amazon.



D'après Dan Ives, l'analyste vedette de Wedbush Securities, ces publications devraient illustrer la résistance des dépenses dans le secteur et l'effet favorable de l'émergence de l'IA, soutenant ainsi le Nasdaq.



Selon le professionnel, les valeurs technologiques américaines pourraient encore progresser de 12% à 15% d'ici à la fin de l'exercice.



L'approche de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), prévue jeudi, devrait néanmoins inciter les investisseurs à une certaine prudence.



Si un statu quo sur les taux est largement attendu, les intervenants de marché seront à l'affût de toute indication concernant la trajectoire de l'inflation et l'impact de la récente envolée des rendements obligataires.



Les grandes Bourses mondiales avaient terminé la semaine écoulée sur des pertes hebdomadaires marquées, plombées par un rendement des Treasuries à dix ans qui frôle désormais le seuil critique des 5% aux Etats-Unis.



Si ce dernier a quelque peu reflué à 4,92% vendredi, il s'est accru de plus de 30 points de base au cours de la semaine passée, soit sa plus forte progression hebdomadaire depuis avril 2022.



'Je continue à m'inquiéter de la façon dont les marchés vont accuser le coup face à des niveaux aussi élevés, tout particulièrement aux Etats-Unis', explique Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Nous sortons d'une période de 10 à 15 ans durant laquelle les rendements obligataires et les taux d'intérêt ont été faibles, nuls, voire négatifs dans les pays développés sur fond d'assouplissement quantitatif (QE), le seul moyen qui existait pour financer l'énormité de la charge de la dette mondiale', souligne-t-il.



La statistique la plus importante de la semaine sera la première estimation du PIB américain de troisième trimestre, attendue jeudi avant l'ouverture de Wall Street.



Les économistes prévoient en moyenne une croissance de 4% sur la période allant de juillet à septembre, sous l'effet de la vigueur de la consommation, après un gain de 2,1% au deuxième trimestre.



Les indices d'activité PMI en Europe devraient aussi faire réagir les investisseurs demain, tout comme l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne, qui tombera mercredi.



Les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains, qui incluent l'indice d'inflation PCE de base très surveillé par la Fed, figureront également à l'agenda en toute fin de semaine.





Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.23%