CAC 40 : vers un net repli après l'avertissement d'Apple

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait encaisser un net repli mardi matin en attendant la réouverture de Wall Street après le long week-end de Washington's Birthday et dans le sillage des marchés asiatiques, qui ont tous cédé du terrain dans la nuit après l'avertissement d'Apple. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison février - lâche 42,5 points à 6043 points, annonçant une ouverture dans le rouge. Le marché parisien avait fini la séance d'hier à ses plus hauts du jour (+0,3%) et s'était tranquillement installé au-dessus du seuil des 6085 points. 'Les marchés ont salué les mesures d'accompagnement prises par la Banque populaire de Chine et le gouvernement chinois afin d'atténuer l'impact du coronavirus sur l'activité économique, mais cette ambiance optimiste s'est évanouie ce matin après la mauvaise nouvelle de l'avertissement d'Apple sur son chiffre d'affaire de premier trimestre', explique Danske Bank. Dans un communiqué, le géant technologique californien a indiqué qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses objectifs de ventes pour le trimestre clos en mars en raison de la fermeture de ses usines chinoises qui pénalisent la production d'iPhones 'Sachant que la production en Chine reprend plus lentement que prévu et que ses effets sur la chaîne d'approvisionnement mondial deviennent évidents, les investisseurs doivent se préparer à d'autres mauvaises nouvelles', estime Danske Bank. Les indicateurs économiques qui paraîtront aujourd'hui permettront aux intervenants de marchés de se faire une idée de l'impact de l'épidémie sur l'économie mondiale. Les publications de l'indice ZEW sur le moral des investisseurs en Allemagne et de l'indice Empire State de la Fed de New York seront particulièrement éclairantes. Chez Degroof Petercam Asset Management, on recommande toutefois de ne pas sous-estimer les efforts entrepris par le gouvernement afin d'empêcher un repli trop important des actions chinoises. 'Nous conseillons de ne pas aller à l'encontre de la capacité du gouvernement chinois à soutenir les marchés', souligne le gestionnaire d'actifs.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.57%