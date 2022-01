CAC 40: vers un début de semaine sans grands mouvements information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 08:33

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait débuter en légère hausse lundi matin, reflétant les hésitations des marchés face à la remontée de l'inflation et au durcissement des conditions monétaires alors que la saison des résultats entre dans une semaine importante.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - avance de 23,5 points à 7165,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



La séance s'annonce toutefois relativement calme ce lundi en l'absence de Wall Street, qui restera fermée toute la journée pour le Martin Luther King Jr. Day.



Après les banques américaines en hors d'oeuvre vendredi, la saison des résultats va entrer dans les choses sérieuses ces prochains jours et monopoliser toute l'attention des investisseurs.



Les bénéfices des entreprises de l'indice S&P 500 sont attendus en hausse de 21,7% sur un an au quatrième trimestre, selon les estimations compilées par FactSet.



A en croire les stratèges d'UBS, une saison des résultats solide permettrait aux investisseurs de détourner leur attention des incertitudes entourant la politique monétaire de la Fed et des inquiétudes concernant l'évolution de la pandémie.



'Nous attendons un trimestre favorable, avec des résultats supérieurs de sept points de base aux estimations, ce qui résulterait en une croissance des bénéfices de 30% d'une année sur l'autre', pronostique Mark Haefele, le directeur des investissements de la gestion de fortune d'UBS.



'Les prévisions des sociétés devraient aussi faire apparaître une demande toujours soutenue pour 2022, même si Omicron pénalise l'activité de certaines entreprises en ce moment', assure-t-il.



Les publications du quatrième trimestre suscitent une attente particulière en raison de la valorisation élevée des marchés, avec un S&P 500 qui se traite aujourd'hui à plus de 25 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne de long terme de 15.



Ce niveau de valorisation particulièrement riche a empêché les marchés d'actions américains de rallier de nouveaux plus hauts après les records atteints en tout début d'année.



L'indice S&P 500 a cédé 0,3% la semaine passée, tout comme le Nasdaq Composite, qui aligne ainsi une troisième séance consécutive de baisse.



La semaine qui débute aujourd'hui va notamment permettre de prendre connaissance des premiers résultats de valeurs industrielles et technologiques.



Après les comptes de Goldman Sachs demain puis de Bank of America et Morgan Stanley mercredi, Netflix publiera ses résultats jeudi, suivi de Schlumberger, le numéro un mondial des services parapétroliers, vendredi.



Plusieurs statistiques de premier plan sont également attendues cette semaine, à commencer par l'indice ZEW du moral des investissements allemands et l'indice Indice Empire State de la Fed de New York qui paraîtront demain.