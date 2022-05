Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : vers un début de semaine sans grande conviction information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 08:29









Le Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : / L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note indécise lundi matin, avec un biais légèrement haussier, les investisseurs étant enclins à la prudence alors que les indicateurs publiés la semaine dernière ont dressé un tableau peu reluisant de l'économie. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - qui a désormais basculé sur l'échéance juin - avance de 77,5 points à 6314,5 points, annonçant un début de séance plutôt favorable. Porté par la décision de la Chine de réduire le taux préférentiel de ses prêts, le marché parisien avait achevé la séance de vendredi sur un gain modeste de 0,2%, un score finalement assez décevant au regard de la trajectoire qu'il affichait dans la matinée. Les investisseurs cherchent toujours à trouver le bon positionnement face à une inflation qui reste élevée, à des banques centrales qui réduisent la voilure et à une croissance mondiale qui semble de plus en plus à la peine. A cet égard, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pour le mois de mai, attendu en baisse à 90 contre 91,8 en avril, doit être publié aujourd'hui en fin de matinée. D'autres données concernant la situation économique seront scrutées par les investisseurs cette semaine: les derniers PMI européens seront au programme de mardi et les 'minutes' de la Fed seront dévoilées mercredi. 'Les marchés vont aussi suivre l'évolution de la maladie de la variole du singe, un type d'infection virale contre lequel l'OMS a mis en garde ce week-end puisque 92 cas ont d'ores et déjà été identifiés dans 12 pays qui ne sont habituellement pas coutumiers de cette pathologie', soulignent les équipes de Danske Bank. Malgré des mauvaises nouvelles qui ont tendance à s'accumuler, certains stratèges gardent l'espoir que les investisseurs commencent enfin à acheter les points bas ('buy the dip'), un état d'esprit qui a souvent sorti les marchés d'affaire dans le passé. 'Il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui affichent des résultats bien au-dessus d'avant ceux de la pandémie, alors que leurs course de Bourse évoluent toujours à des niveaux proches ou inférieurs de ceux de 2019', fait-on ainsi remarquer chez Raymond James.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.83%