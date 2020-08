Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : vers un début de semaine dans le vert Cercle Finance • 24/08/2020 à 08:34









(Crédits photo : - L. Grassin ) (CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin malgré l'absence de publications de résultats et d'indicateurs économiques, le marché semblant voué à reprendre quelques couleurs dans le sillage de la progression de Wall Street vendredi soir. A en croire les premières indications disponibles, l'indice CAC 40 devrait démarrer la journée sur une hausse de l'ordre de 0,5%. Après une ouverture incertaine, la Bourse de New York avait terminé sur une note favorable vendredi soir, aidée par des indicateurs économiques jugés rassurants. Les actions américaines se sont envolées au cours des derniers mois, le Nasdaq affichant un gain de plus de 20% depuis la fin du mois de mai, une remontée spectaculaire alimentée par le soutien monétaire et budgétaire des autorités, mais aussi des résultats de deuxième trimestre supérieurs aux attentes Malgré une situation sanitaire qui reste tendue, les investisseurs semblent vouloir voir plus loin que la pandémie et ses ravages économiques immédiats. Problème, après plus de trois mois de remontée, les actions ne sont plus vraiment bon marché, notamment aux Etats-Unis où le S&P 500 et le Nasdaq ont récemment établi de nouveaux plus hauts historiques. Mais les marchés boursiers continuent néanmoins de s'apprécier, avant tout faute de solutions alternatives valables. En Europe, l'embellie de l'activité mesurée par les indices PMI n'est pas encore totalement intégrée dans les valorisations des actions, estiment certains stratèges. 'L'amélioration de la dynamique de croissance a conduit l'indice STOXX 600 à s'apprécier de plus de 30% depuis la mi-mars, avec une surperformance supérieure à 20 des valeurs cycliques européennes par rapport aux défensives', font valoir les équipes de BofA. La banque d'affaires américaine s'attend à ce que les PMI européens continuent de grimper au cours des mois pour culminer lors du quatrième trimestre, une nouvelle qu'elle juge encourageante compte tenu de l'importance de l'indicateur sur les cours de Bourse. 'Nos projections macroéconomiques font apparaître un potentiel de hausse de 15% pour le STOXX 600, à 420 points, d'ici au mois de novembre, ainsi qu'une progression potentielle de 11% des valeurs cycliques européennes par rapport aux titres défensifs', ajoute Bank of America. Si aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda de la journée, la semaine sera truffée de rendez-vous de premier plan, avec notamment l'intervention de Jerome Powell au symposium de Jackson Hole', la publication de l'indice allemand Ifo et la parution de la confiance des ménages aux Etats-Unis.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +1.85%