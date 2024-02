Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CAC 40: vers un début de séance positif avant l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 08:25









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le vert vendredi matin dans l'espoir que les chiffres de l'emploi qui paraîtront cet après-midi aux Etats-Unis confirment le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - progresse de 32,5 points à 7633,5 points, laissant entrevoir un début de séance positif.



Le marché parisien devrait néanmoins rester relativement calme en attendant le rapport sur l'emploi américain, qui sera dévoilé par le Département du Travail à 14h30.



Les investisseurs attendent une confirmation de la tendance au ralentissement du rythme des créations d'emplois, qui validerait le scénario d'un atterrissage en douceur évoqué cette semaine par la Réserve fédérale.



Cette hypothèse doit toutefois désormais être confirmée par les chiffres du marché du travail, qui ont dans l'ensemble surpris à la hausse ces derniers mois.



Le consensus prévoit une décélération des créations de postes à 180.000 en janvier, contre 216.000 en décembre, ainsi qu'une remontée du taux de chômage de 3,7% à 3,8% d'un mois sur l'autre.



Du point de vue des analystes, le marché du travail américain devrait donc continuer à ralentir lentement, mais sûrement.



'L'un des enjeux pour la Fed est désormais de rendre sa politique moins restrictive pour éviter une forte hausse des licenciements et donc du taux de chômage', explique Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



Les chiffres des commandes à l'industrie et l'indice de confiance des consommateurs du Michigan figurent également à l'agenda économique du jour.



Les résultats publiés par les géants technologiques hier soir après la clôture de Wall Street ont, en outre, globalement rassuré les investisseurs.



Si Apple suscite quelques inquiétudes en raison du ralentissement de ses ventes en Chine, les comptes meilleurs que prévu d'Amazon et Meta Platforms étaient salués par des hausses de respectivement 7% et 15% hors séance.



Les performances des géants pétroliers américains ExxonMobil et Chevron animeront également la séance, à la mi-journée.



Sur l'ensemble de cette semaine pourtant marquée par une temporisation du discours de la Fed, le CAC 40 accuse pour l'instant un repli limité de l'ordre de 0,6%.



'Il convient quand même de noter que les données macroéconomiques sont solides, que l'inflation s'apaise, que les responsables monétaires sont prêts à assouplir leur politique et que, dernièrement, les publications de résultats ont été très solides', soulignent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Dans ces conditions, il va falloir plus que de mauvaises nouvelles du côté des banques, des soucis d'ordre géopolitique et une crise du secteur immobilier en Chine pour faire trébucher les marchés d'actions', estime la banque danoise.





