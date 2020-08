Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : vers un début de séance favorable Cercle Finance • 21/08/2020 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi matin, au lendemain de nouveaux records pour le Nasdaq, soutenue par les espoirs d'un vaccin contre le coronavirus avant une nouvelle salve d'indicateurs économiques. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 12 points à 4922,5 points, annonçant une ouverture favorable. Le début de séance en Europe sera principalement rythmé par les indices PMI 'flash' mesurant la vigueur de l'activité au sein des secteurs de l'industrie manufacturière et des services de la zone euro. 'Nous nous attendons à ce que les PMI continuent de montrer une tendance à une amélioration progressive au mois d'août, mais à un rythme moins prononcé par rapport à l'effet de rattrapage qui avait caractérisé les dernières publications', pronostiquent les équipes de Danske Bank. Les indices PMI avaient signé un vigoureux redressement en juillet sous l'effet des mesures de déconfinement, mais les analystes s'attendent à ce que leur remontée ralentisse du fait de la récente recrudescence du virus. A suivre aussi dans le courant de la matinée: les chiffres de la confiance des consommateurs de la zone euro, qui seront suivis - cet après-midi - par les ventes de logements anciens aux Etats-Unis. Hier, le marché parisien avait fini la séance dans le rouge (-1,3%) suite à la publication mercredi soir du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale, qui avait montré que les responsables de la banque centrale s'inquiétaient de la vigueur de la reprise aux États-Unis. La Bourse de New York a néanmoins terminé la journée en nette hausse jeudi, avec à la clé de nouveaux records pour le Nasdaq, portée par les espoirs de vaccin contre le coronavirus. Les investisseurs ont salué les déclarations de Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, qui ont affirmé que leur vaccin expérimental contre le Covid-19 pourrait faire l'objet d'une demande d'approbation réglementaire dès le mois d'octobre.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.44%