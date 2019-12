Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : vers un début de journée dans le calme Cercle Finance • 19/12/2019 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait confirmer sa pause jeudi matin, après avoir enchaîné les bonnes performances ces derniers jours grâce à un regain d'optimisme autour des questions commerciales et de la conjoncture économique aux Etats-Unis. Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - affiche un gain minime de 0,5 point à 5959,5 points, annonçant un début de séance incertain. Un petit courant vendeur s'est dessiné à la toute dernière minute hier à Wall Street, privant le Dow Jones (-0,1%) comme le S&P 500 (-0,1%) de nouveaux plus hauts. Une fin de séance bizarrement ratée, car à cinq minutes de la clôture, les trois principaux indices américains semblaient bien partis par aligner un nouveau carton plein de records absolus. Leur reflux a vaguement coïncidé avec la mise en accusation de Donald Trump pour abus de pouvoir et entrave au Congrès. 'Les marchés s'en fichent, sachant que le Sénat américain finira par privilégier les considérations partisanes et ne le condamnera pas', rappelle Paul Donovan, chef économiste de la division gestion de fortune d'UBS. Pour le stratège, la procédure dont fait l'objet le président américain pourrait néanmoins l'obliger à faire 'distraction', une perspective qui n'est pas forcément réjouissante du point de vue des marchés d'actions. 'Une activité trépidante sur le compte Twitter de Trump est rarement bien vue par les marchés financiers', rappelle Paul Donovan. 'Et ce n'est pas parce que les questions commerciales ont désormais disparu de son compte Twitter que l'incertitude entourant l'économie mondiale a, elle aussi, disparu', assène l'économiste d'UBS. Les investisseurs semblent pour l'instant peiner à trouver de nouvelles raisons de prolonger la dynamique à l'oeuvre depuis le début de l'année, et qui a permis au CAC 40 de gagner plus de 25%. L'attentiste domine dans l'attente des derniers habillages de bilan, qui pourraient néanmoins s'accélérer à l'approche de la dernière séance des quatre sorcières de l'année, demain. Quoiqu'il en soit, cette fin d'année - même si elle se déroule dans le calme - ne devrait pas empêcher de consacrer ce millésime 2019 comme la meilleure année boursière depuis 2013.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.21%