Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CAC 40 : une trajectoire irrésistiblement haussière information fournie par Cercle Finance • 13/08/2021 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait confirmer son orientation favorable vendredi en débutant la dernière séance de la semaine en hausse, stimulée notamment par les performances records de Wall Street. Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - avance de 0,5 point à 6882,5 points, laissant entrevoir une ouverture plutôt favorable. La trajectoire des marchés d'actions demeure irrésistiblement haussière et des records pluriannuels ou absolus tombent en cascade, dans ce qui semble être devenu une litanie quotidienne depuis la mi-juillet à Wall Street, et depuis cette semaine en Europe. Le CAC 40 s'est encore adjugé plus de 0,3% hier pour se hisser au-delà des 6880 points, après avoir atteint les 6891 points en cours de matinée. L'indice parisien s'achemine ainsi vers une hausse de près de 1% sur la semaine, reflet des espoirs des investisseurs dans la poursuite du soutien monétaire de la Fed et dans la poursuite du redressement de l'économie. Depuis le début de l'année, l'indice vedette de la place parisienne affiche désormais un gain de l'ordre de 24%. A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 évoluent également en territoire record. La prédominance durable de l'appétit pour le risque n'a pas plombé les bons du Trésor américains, qui ne progressaient que d'un petit point hier, vers 1,3620%, malgré des chiffres de l'inflation bien supérieurs aux attentes. Les investisseurs pourraient néanmoins se montrer prudents avant la publication, dans l'après-midi, de plusieurs indicateurs concernant l'économie des Etats-Unis. Sont attendus, entre autres, les prix à l'importation au mois de juillet ainsi que l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.14%